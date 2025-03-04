兩岸脫鉤 升高國安風險

近來諸多報導顯示，台灣國際戰略失衡日趨嚴重，致陷入安全風險及危機。無論是政府堅持先召開觀光小兩會，後再展開觀光交流，駁回上海福建觀光踩線團來台；禁止與大陸十所高校學術交流或學歷承認；總統在大學校長會議及新春宮廟拜會，道德勸說勿受中國統戰影響，顯示賴政府以抗中保台路線為標的，強化兩岸脫鉤斷鏈力度。

無獨有偶，與民進黨籍不分區立委沈伯洋有關的三個團體，據報導接受索羅斯基金會捐助總額逾一八四萬美元，其背後支持者為美國際開發總署（ＵＳＡＩＤ）。近來川普政府視該機構干涉他國內政，顯示這是一條製造抗中保台路線、聯美抗中戰略的產業鏈。

台灣社會有些政黨、團體，動輒批判兩岸交流者親中賣台，標籤化為賣台集團、兩岸權貴資本主義者及中共在台協力者，人為分化內部製造對立，將人民矛盾轉化為敵我鬥爭。賴政府視兩岸交流危及台灣安全，國防支出調高至占ＧＤＰ百分之三，台灣安全愈趨依賴軍事支撐，而非經濟社會文化多元所構成綜合性安全，反讓台灣陷入安全陷阱。

縱使依賴軍事實力，中國軍力排名全球第三趨近二，其國防經費是台的十倍，其經濟力是台的廿三倍；且支撐戰爭的經濟基礎，中遠遠高於俄，俄經濟實力僅為中的十分之一，相當於廣東省。當兩岸貿易投資逐漸脫鉤斷裂後，台灣從全盛時期高達四一八萬陸客觀光及五萬陸生交流，倒退至目前卅萬陸客及千餘名陸生，已然喪失戰略緩衝作用，豈不危哉？

無論是從灰犀牛及黑天鵝理論，或是從國際政治新現實主義、戰略緩衝及地緣政治視角，台灣皆不宜採取一邊倒聯美抗中失衡戰略，今日烏克蘭、明日台灣，實殷鑑不遠；美因政黨輪替，對烏採截然不同處置模式，烏克蘭從戰爭代理人棋子角色淪為棄子，助長台灣社會疑美論聲浪，其來有自。

然民進黨因意識形態作祟，當民眾持疑美論說法，卻反被汙名化，指其受中國統戰及認知作戰影響，實倒果為因。從美對烏軍事援助、融資及對俄經濟制裁，美對盟國支援已不再出兵，跳脫對韓戰、越戰、伊拉克及阿富汗戰爭既有模式。此刻美、烏間正為挹注援烏金額爭論，川普更要求烏以價值高達五千億美元的稀土礦產作為回報。俄烏戰爭被渲染成一場民主與獨裁較勁的正義之戰，然戰後烏損失五分之一領土、四分之一國民；造成近千萬難民、重建經費高達五千億美元，澤倫斯基究係民族英雄或罪人？

俄入侵烏三周年，美竟與俄、北韓等聯手反對聯合國大會通過聲援烏及譴俄決議案。我政府聯美抗中，美通過一系列法案及擴大軍售，無論如何友台、挺台，既不會與台建交，也無提案邀請台參與聯合國及其附屬國際組織。甚至為不刺激中國，即使拜登政府也無邀請台參與印太經濟框架、與台簽署自由貿易協定及雙邊貿易協定；也無提案邀請台灣參與國際民航組織、國際刑警組織及世界衛生組織。

美對盟國從未毫無保留的力挺。烏克蘭成為戰爭代理人，破壞其原本戰略緩衝角色，烏成為美制俄的馬前卒。從最近美俄談判排除烏及歐盟參與，再反觀兩岸交流脫鉤斷裂，台灣應調整失衡的聯美抗中一邊倒路線，同時建立綜合性安全戰略框架，強化兩岸經社文化交流，封閉僵化只會帶來更大的國安風險及危機。