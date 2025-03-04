賦予人民仇恨 戰爭將不遠

二月廿八日美國總統川普、副總統范斯及烏克蘭總統澤倫斯基於白宮進行會談，三人爆發激烈爭吵，不歡而散。三年前美國及歐盟慫恿烏克蘭加入北約，保證投入經費及武器一致抗俄，確保烏克蘭的安全；澤倫斯基則要求人民相信，美國是烏克蘭堅若磐石的盟友。

三年後，川普認為澤倫斯基已無籌碼，已陷人民於亡國的境地；澤倫斯基則萬萬沒料到美國會政黨輪替、外交戰略會改變、會改口稱俄羅斯為「非侵略國」、不再繼續犧牲美國利益、不再支持烏克蘭打一場沒有勝利把握的戰爭、會以「讓現實決定一切」的立場斡旋俄羅斯，強制停止烏俄戰爭。

今天的烏克蘭，會是明天的台灣嗎？就連旅美台派學者都認了，台灣未來也有可能陷入烏克蘭今天的困境。民進黨政府卻仍然打安心牌，在台灣各角落高掛「台灣尚勇」看板，並透過國安人員指出，台灣與烏克蘭情勢、戰略地位都不同，台灣有海峽為天然屏障，不論地緣位置或經濟總體實力都具有重要的戰略角色；無論「疑美論」、「棄台論」、「失敗論」，都是中共對台認知操作，目的就是分化台美關係。

人民質疑的是，三年前民進黨政府率先提出「今日烏克蘭、明日台灣」，是要台灣人民堅信美國，力挺烏克蘭的「成功論」；如今卻將之反轉成「失敗論」，是中共對台的認知操作。民進黨政府為何有如此的轉變？

其實，民進黨執政以來，不惜改造歷史與文化，切割兩岸關係，無視國際局勢的詭譎和中國大陸的發展，一再扭曲二二八事件、製造族群分裂，並動員人民仇恨在野黨；更如同澤倫斯基，為了討好美國，蒙蔽人民，結果導致人們對國際局勢多變及靠人打仗必失敗的歷史教訓無知。

馬斯克接受媒體訪問曾提醒，人類已徹底忘記了戰爭的教訓。仇恨是發起戰爭的手段，是一群互相認識的老一輩人，想要讓那些互不認識的年輕人廝殺，手段就是賦予仇恨。如今，民進黨政府以媒體及教育對人民進行全方位、非理性的認知戰，以仇中洗腦教育，將仇恨延續至下一代，形成一個無止盡、毫無理性的仇恨絞鏈機。

哈佛大學教授史迪芬平克認為：人類的演化與進步，就是一部理性戰勝蒙昧的偉大歷史。民進黨為追求權力繼續以假訊息蒙蔽人民、動員人民仇視中國大陸及在野黨，就可以永遠執政嗎？「今日烏克蘭、明日台灣」就不會到來嗎？