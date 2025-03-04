科技.人文聯合講座／川普的麥金利政治傳承

林一平 川普總統於二○一七年表示，雷根是他最喜愛的總統，並引用了雷根在一九八○年競選中的口號「讓美國再次偉大」（Let's Make America Great Again）。然而，川普不同意雷根支持的區域性貿易協定，而是偏好與單一國家簽署雙邊協定，這顯示出兩人在貿易政策上的根本分歧。

川普在第二任期首日簽署行政命令，將北美最高峰「迪納利山」（Denali）重新命名為「麥金利山」（Mount McKinley）。他表示，這是為了「將偉大總統威廉．麥金利的名字恢復到這座山峰上，這是它應該在的地方，也是它所屬的地方」。川普的就職演說用整整兩段話，表達對第廿五屆美國總統麥金利（William McKinley;1843–1901）的欽佩，稱讚麥金利「通過關稅使我們國家非常富有」，並將山峰命名做為政策傳承的象徵。

然而，改名引發了包括阿拉斯加州共和黨參議員在內的多方批評，認為這一決定忽視了當地原住民語「迪納利」的文化意涵，並激化了關於美國歷史記憶與地方自治的政治辯論。歷史上，「迪納利山」的名稱曾經多次更改，從原住民語改為紀念麥金利的名字，再於二○一五年恢復原名，而川普的行政命令則再次改變這一歷史。

川、麥兩人都奉行鷹派外交政策。麥金利發動美西戰爭，藉由武力擴張美國影響力；川普則以威懾手段達成類似目標，在第一任期內避免直接發動戰爭，但仍以強硬政策對其他國家施壓。這種外交政策的相似性反映了他們對美國全球地位的共同關注。第二任期上任第一天，川普提出收購格陵蘭的計畫，進一步體現其擴張理念。

這種領土擴張的思維並非始於麥金利，而是追溯至美國第十一任總統波爾克（James K. Polk）的「昭昭天命」（Manifest Destiny）思維。該政策主張美國的擴張是不可避免且正當的，並為後來的總統提供了歷史和意識形態上的基礎。

麥金利深受卡內基（Andrew Carnegie）、洛克斐勒（John D. Rockefeller）、摩根財團（J.P. Morgan & Co.）等大財團影響，而川普的身旁則有馬斯克（Elon Musk）等人。這種財團影響力的延續，反映了美國政治中資本與權力的緊密關係。麥金利在國內推行有利於財閥的政策，例如派遣聯邦軍隊鎮壓愛達荷州罷工的礦工，展現了他對工會運動的保守態度；而川普則通過填補全國勞資關係委員會席位，任命堅定的工會破壞者，並採取了一系列限制工人組建工會和爭取更好合約的政策。

麥金利於一九○一年被一名無政府主義者暗殺，川普則在二○二四年第二次選舉期間遭遇暗殺未遂。這兩起事件反映了美國政治中的極端主義和暴力威脅。他在總統就職典禮上表示：「我因上帝的拯救而逃過刺殺」，並相信自己是「天選之人」。川普將自己與麥金利相比，認為自己的氣場更為強大。

麥金利的高關稅政策，如「丁利關稅法案」（Dingley Tariff Act），在保護美國本土企業和提高商業利潤方面發揮了重要作用，但同時也導致農民和工薪階層的成本上升，加劇了財閥與普通民眾之間的經濟不平等。這種政策的負面效果在當代仍具有參考價值，值得警惕。川普的政策是否會如麥金利一般，在短期內帶來經濟增長的同時，也加劇貧富差距？這仍需時間來驗證。

了解川普心路歷程，台灣應覺悟，過去和美國的互動方式已行不通了。我們已準備好籌碼，要上談判桌和美國談關稅問題了嗎？（作者為前科技部代理部長）