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奧斯卡見證獨立電影的勝利

聯合報／ 張瑞雄／全球品牌創新永續協會理事長（台北市）

二○二五年的奧斯卡頒獎典禮為全球影迷帶來了許多驚喜，其中最令人矚目的，莫過於獨立電影「艾諾拉」的大放異彩。這部電影不僅榮獲最佳影片，還囊括最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪輯與最佳女主角等五項大獎，展現了獨立製作的非凡潛力。

近年來奧斯卡的獲獎趨勢顯示出一個明顯轉變，主流商業大片不再是唯一競爭者，取而代之的是更多小成本、具備強烈社會意識與藝術價值的獨立作品。從「艾諾拉」到過去幾年的「媽的多重宇宙」、「游牧人生」等，奧斯卡正見證電影產業的改變。

這種變化背後，有幾個關鍵因素。首先，串流媒體平台的崛起，使更多獨立作品能接觸到全球觀眾，並在票房與影響力上挑戰傳統好萊塢大片。其次，影迷的品味正在變化，他們不再只關注特效與明星，而更在意劇本深度與角色塑造。最後，疫情後市場重組，使得大型製作成本愈發高昂，小成本電影則能靈活運作，獲得更好的投資報酬率。

「艾諾拉」是一部聚焦社會邊緣人物的電影，它描繪了一名俄裔美國脫衣舞孃的故事；她在紐約謀生，並與一位俄羅斯寡頭之子發展出一段意外的婚姻關係。但這不是一個「現代版灰姑娘」故事，而是一場對階級、女性生存現狀及社會價值觀的深刻探討。階級衝突也成為重要主題，富裕的俄羅斯家族試圖拆散這段婚姻，顯示了資本與權力如何凌駕個人意志，使得影片更是面映照社會現實的鏡子。

同時，我們也看到一些傳統大片的表現。例如「沙丘：第二部」獲最佳視覺效果與最佳音效獎，「魔法壞女巫」則奪下最佳製作設計與最佳服裝設計獎。這些技術獎項的榮耀，似乎無法掩蓋在主要獎項上敗北的現實。

這是否意味著傳統商業大片的時代即將結束？這倒未必。過去兩年，如「奧本海默」與「芭比」仍創下驚人票房，並在去年的奧斯卡大放異彩。但這些成功的商業片，大多具有強烈的作者性或社會批判意識，而不再是單純的娛樂大片；這顯示出未來的電影市場，可能會朝向「高理念商業片」與「獨立藝術片」並存的模式發展，而沒有明確社會視角的純娛樂大片，可能會逐漸失去競爭力。

獨立電影的崛起並不意味著商業大片消亡，而是代表觀眾對更有深度與現實關懷的電影需求上升。在串流媒體興起、全球票房壓力增加的背景下，電影產業如何在市場與藝術之間找到新的平衡，將是未來幾年的關鍵課題。

或許未來的奧斯卡將更多元，既有獨立藝術作品的光輝，也有高品質商業大片的競逐。不論哪種類型電影勝出，最重要的是觀眾依然願意進戲院，為好故事埋單。

觀眾 電影

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