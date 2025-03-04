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國際多極化 台如何自處

聯合報／ 何振盛／佛光大學樂活產業學系教授（台北市）

美國白宮上演美烏元首級火爆口角大戲，讓許多主跑白宮的資深記者驚嘆為生平首見的場景。川普上台後，急著以單邊主義的方式處理以哈停火與俄烏和談，此舉已引起阿拉伯國家、烏克蘭與歐盟各國不滿，對國際局勢恐將產生更深遠的影響。

美國過於偏袒以色列，阿拉伯國家可能對美國失去信任，進而削弱美國在中東的影響力，促使更多阿拉伯國家加強與中國與俄羅斯的合作。若巴勒斯坦問題未能妥善處理，恐引發更大範圍動盪，影響全球安全。

如果美國在俄烏和談中仍未考慮烏克蘭與歐盟各國利益，歐盟可能加強戰略自主性。這將削弱美國在北約的領導地位，並可能讓俄羅斯在談判中獲得更多籌碼。

美國單邊行動可能讓歐洲與中東國家尋求其他強權支持，進而強化俄中的影響力。若美國強迫烏克蘭接受不平等和談，不僅讓俄羅斯得利，甚至促使其他國家（如中國在台海問題上）認為強硬政策能成功，進而改變全球地緣政治格局。

川普政府若採取單邊主義決策，將使國際社會質疑美國的承諾與外交可信度，可能導致盟友尋求其他選擇，進而削弱美國長期的外交影響力，也可能影響美國的經濟利益。

倘若國際體系朝向多極化發展，有無可能形成美、俄、中主宰國際事務，弱化次強的寡頭聯盟？

首先，多極化未必等於三極體系。歐盟仍擁有龐大經濟體量與科技實力，且正尋求戰略自主，可能在全球事務上保持一定影響力。印度經濟與軍事實力也正快速增長，且外交上尋求多邊平衡，可能成為獨立的一極。加上沙烏地阿拉伯、土耳其、巴西等國近年積極尋求區域影響力，可能形成區域性強權，東協也可能在經濟與政治領域發揮更大作用。

其次，俄羅斯的長期競爭力存疑。受制於經濟結構單一、戰爭消耗，以及與西方長期對立，若烏克蘭戰爭導致其長期衰弱，俄羅斯可能淪為中國「小伙伴」，削弱在三極體系中的獨立性。

最後，美中競爭仍是主軸。兩強持續在貿易、軍事、科技等領域競爭，全球格局可能更接近「美中對抗＋其他勢力平衡」模式，而非單純的美、俄、中三極主導。

台灣面對多極化的國際體系，又該如何自處？

一、強化自主性，避免被邊緣化。在世界多極化體系下，大國間的博弈變數增加，台灣應強化自身實力，而不只是大國競爭的附屬變數。

二、深化與「次強國」的合作。倘若國際體系由美、俄、中主導，台灣應積極加強與歐盟、日本、印度、東南亞等次強國的關係，以降低對單一強權的依賴。

三、靈活應對美中競爭格局。如果美中對抗持續，儘管台灣需確保與美國的戰略合作，但川普政府的不可預期性太高，台灣更需改善與中國大陸的關係，避免過度依賴單一強權，導致戰略空間受限。

四、運用科技與經濟優勢，提升國際影響力。台灣在半導體、資通訊科技等領域具全球優勢，應進一步強化技術供應鏈的戰略價值，讓自身成為國際經濟與科技體系中不可或缺的一環，提升話語權。

當然，面對複雜多變的國際局勢，台灣內部的穩定與團結比什麼都重要，可嘆的是民進黨政府當家卻鬧事，不僅沒有化解朝野衝突的能耐，反而鼓動民粹風潮、發動針對在野立委的大罷免行動，如此自亂陣腳，怎不讓人擔憂台灣未來的國際處境？

俄羅斯 美國

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