川澤分手鬧劇 美歐裂痕更深

川普總統第二任期未滿百日，卻已將美國及國際搞得人仰馬翻。近期最經典的一幕，當屬在全球面前與烏克蘭總統澤倫斯基對罵，將原本一齣雙方談好的礦物協議官方劇碼，變成一場分手擂台的指責鬧劇，讓民主自由世界再三嘆息，恐讓美歐關係進一步分裂，普亭和習近平心中應暗喜不已。

川普不按牌理出牌的不確定性，盟國有一定的心理準備，也都有見招拆招的防範策略，但時常還是以川普說了什麼，來推斷白宮下一步走向；例如他拒絕承諾出兵保衛台灣，世人開始擔心台灣是下一個烏國，忽略稍晚國務卿魯比歐對台半夜承諾的說法，因為現在美國政策川普說了算，魯比歐再友台也得靠邊站。

世人常言：聽其言，觀其行。意思是聽某人的言論後，仍要看他的實際作為是否言行一致，但對川普而言，應該是「觀其行重於聽其言」，因為他經常後語推翻前言，行為不符所說。礦產協議簽約前，川普公然否認批評過澤倫斯基是獨裁者；簽約破局後，他譴責澤倫斯基仗著有美國不想停戰，反稱真正想停戰的是普亭。怎奈形勢比人強，烏國須美國的支持才能抗俄，澤倫斯基仍感謝美國，並表示準備好與美國達成礦產協議，劇情發展比川劇變臉還快速，然時間不在澤倫斯基這邊。

首先，川普與普亭間有何烏俄停戰協定，外界不得而知，但從俄國開出的條件，想必不利烏國的國家利益，不排除美俄規畫藉由美烏稀土協議，目的是烏東在俄國實際占領下，區域內的稀土開採權由美國承攬。如此一來，美國得到調停美名，獲得稀土利益；俄國獲得烏東俄語區，烏國成為俄歐緩衝區；烏國可舉出美國在被占領區採礦事實，有淡化俄國角色的台階下。情勢如果依上述發展，烏國是最大輸家，且無人能保證俄國不會再深入烏國。

其次，澤倫斯基在礦產協議無任何安全保障下，願意前往白宮簽署協議，應該是想以時間換取空間，繼續獲得美國的支援；但在美國副總統范斯提出外交途徑解決時，他已知道割地賠礦的後果。一旦他在全球矚目的鏡頭前點頭同意，他將是烏國歷史上永遠喪權辱國的民族罪人，更難向國人交代這三年苦難戰爭的意義何在。

權力使人忘記自我，絕對的權力使人絕對本我。川普與澤倫斯基有兩個相同的職業，分別是演員與總統；前者是依劇情發展需要盡情表演，後者要以國家最大利益做決策。身為全球最有權力的人，川普認為凡事皆可依其意志達成，如今澤倫斯基戳破了國王新衣，想必川普會伺機報復。

澤倫斯基為了烏國生存，事前聽信拜登政府的保證，積極欲入北約，引發烏俄戰爭；怎料美國前後任政府的政策南轅北轍，使得澤倫斯基騎虎難下，連帶加深歐盟對川普的不信任。

當吾人談論「今日烏克蘭、明日台灣」之際，是否應考慮「今日北約、明日印太」可能性？