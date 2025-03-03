澤倫斯基受辱 我應警惕

美國總統川普與副總統范斯在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基，原預期會簽署一項烏克蘭以稀土礦產補償美國援助經費的協議，不料卻演變成兩人在媒體前羞辱澤倫斯基，片面終止會談，形同將其趕出橢圓形辦公室。據報導，澤倫斯基曾試圖重回會談，但遭川普國安顧問代表拒絕；是近代歷史上僅見的外國領袖被美國總統在白宮當眾霸凌之例，也難得讓世人一窺國際外交的冷酷現實。

尤其烏克蘭在美國慫恿下，充當西方陣營代理人，奮起抵抗俄國入侵超過三年，人員傷亡慘重，千萬民眾流離失所，廣大戰地一片斷壁殘垣，目前雖戰情不利卻仍在前線苦撐。而在對俄烏戰爭的認知與前任差異極大的川普上任後，澤倫斯基瞬間從英雄變成阻礙和平者，讓人震驚與同情。

在此次會談中，但見美方咄咄逼人，幾乎沒有給澤倫斯基抗辯機會，並反指責他態度不佳、無意停火，有時甚至像未成年人鬥嘴兒戲，只能嘆「弱國無外交」，堂堂一國總統，在眾目睽睽之下遭遇奇恥大辱。

一方面，川普與范斯的「大白話」，雖非外交常軌，卻也不無可取，如：「你讓自己陷入了非常糟糕的境地」、「你在拿數百萬人的生命做賭注，你在拿第三次世界大戰來賭博」、「你贏不了，只有我們的幫助，你才可能安全脫身」、「你的人民正在死去，你們的士兵數量快要不夠了」、「我賦予你權力讓你成為一個硬漢」等，不留情面，但也接近殘酷事實。

在川普片面結束會談後，澤倫斯基被請出橢圓形辦公室，原定的共進午餐與簽署協議均告取消。雖然其後歐盟國家紛紛表示繼續支持烏克蘭，而他也拒絕向川普道歉；但在具有主導地位的美國急於兌現川普迅速結束戰爭的競選承諾，威脅斷絕援助下，烏克蘭的悲慘下場似已注定。

烏克蘭面臨的是上不了攸關未來命運的美俄談判桌，前程未卜，很可能喪權辱國；極具諷刺的是，二次大戰結束前，美英俄三巨頭在原屬烏克蘭的克里米亞城市雅爾達訂定「雅爾達密約」，而俄烏戰爭的導火線，正是俄國在美國策動廣場革命推翻烏克蘭民選政府後，於二○一四年占據克里米亞。

「雅爾達密約」制定了二戰後的世界新秩序和列強利益分配方針，特別是侵害中國權益甚大，導致戰後中國東北先由蘇聯接管，隨後將日軍投降後的武器輜重轉交中共，協助中共坐大，以東北為基地南進，最後席捲整個中國大陸，是歷史慘痛教訓。現今似會再演當年密約造成的悲劇，而俄國都是主角，只是苦主不同，堪稱歷史的弔詭。

國內外近年來不少人將台灣處境與烏克蘭類比；賴清德總統對內以雙少數政府執政，卻以鬥為主軸，對外採取強硬敵視大陸政策，有人認為賴是尹錫悅與澤倫斯基的混合體，並非無的放矢。想像有一日，兩岸因民進黨政府「倚美謀獨」超越紅線，導致兩岸以某種方式正面衝突；台灣岌岌可危之下苦等美軍救援不來，進不了白宮的賴與川普在某處會談兩岸停戰場景，不禁為賴與台灣倒抽一口氣。