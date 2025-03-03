上任至今不過一個多月，川普政府推出的政策讓人眼花撩亂，目不暇給。加上馬斯克的助攻，兩人無視現有法規、體制和反對意見，每天都在開行政命令狂歡派對，並宣稱這是他們民意基礎的展現，選民樂意他們這麼做；而且美國日益強大，回到黃金時代。

但經濟數據卻透露相反的信息，密西根消費者信心指數一、二月連續下降，共掉了十％，達到二○二三年底以來的最低點。二月也出現相當大的跌幅。馬斯克帶領的政府效率部對聯邦雇員的無差別遣散，使得四百萬聯邦雇員、六百萬聯邦承包商人心惶惶。

雖然二月經濟數據尚未公布，許多先行的消費指標卻顯示民眾開始減少消費、縮衣節食。紐約聯準會預測，二○二五年的經濟衰退機率達到五十％，是過去四年來的新高。

大學、研究機構、州政府都開始勒緊褲帶度小月。史丹佛大學已經宣布全面停止招聘，敝校許多實驗室的經費也被凍結。另一方面，聯邦政府更凍結許多州政府的經費，賓州已經對聯邦政府提起訴訟，因為有廿一億美元被凍結，該經費是為了礦區安全和阻止有害化學物質的擴散。

但川普在日前的公開內閣會議表示：「如果你看我們國家的信心，你會發現這是圖表歷史上最大的增幅。」接著宣布三月四日將對加墨施行廿五％關稅、以及再增加對中國大陸十％關稅。

川普和馬斯克以經營公司的觀念治國，充分顯示他們經濟學基本觀念的貧乏；他們認為裁員等於省錢，向國外要錢（關稅、賣金卡）等於美國賺錢，所以這些政策可以讓美國（政府）強大。

但他們忘記了治理國家與經營公司無法相提並論，一個是總體經濟，一個是個體經濟。

當一個公司解雇員工，在公司帳上可以省錢；但若是一個國家解雇一個人，這個人還是在國家的經濟循環中，失業的人因為失去收入而減少消費，造成商家銷售減少，向政府領的失業救濟增加，家庭產能減少，都還是反映在國家帳上。

而大規模裁員所造成的整體經濟衝擊，對區域經濟、稅收的影響更是無法忽略。更不用說關稅會造成的貿易戰及通膨。

雖然經濟衰退機率大增，但若有有效的公共政策能夠成功疏導或抵消逆風，的確可能減少衰退機率、度過難關。不過如果公共政策是助長逆風、壓抑消費投資，美國經濟只能自求多福了。

美國經濟接下來一年的關鍵，將取決於執政者願不願意放下自己膨脹的自負，將民眾福祉擺在首位，留意看看那熾熱的經濟警示紅燈，改變國家經濟政策的方向。