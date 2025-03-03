半導體業如何應對川普

川普第二次上任以來，為美國再次偉大的目標，強化其關稅政策，以高關稅為手段，針對美貿易順差國，迫使其對外投資到美國設廠生產，達到美國製造的目標，改善美國貿易逆差，同時保護本國核心產業與提供人民更多就業機會，當然也為其贏來更多支持，這是川普的政治經濟學。

川普關稅2.0政策，對長期對美貿易順差，同時又是半導體製造大國的台灣首當其衝，這是為何川普每次都點名台灣，並硬說是台灣偷走美國的工作。台灣對美國的前三大出口產品，為積體電路、電腦及其附屬單元、電子元件。其中台積電生產全球六十％的晶片，九十％的高端晶片更在台灣製造。

無怪乎，基於國安與供應鏈穩定理由，美國強烈要求台積電到亞利桑那州設廠，並不斷要求增加投資金額，未來不排除上看一千億美元的總投資額。

更重要的問題是技術移轉，美國廠最初宣布是五奈米，後來升級到四或三奈米，未來不排除生產二奈米或更先進的製程晶片，在美國要求下持續縮短與台積電在台生產技術的差距。面臨美國半導體產業本土化和分散供應鏈風險的國際輿論下，台積電對外設廠投資，是否造成高端技術逐步被掏空，終至喪失護國神山或矽盾功能，不僅是一家廠商的問題，更攸關台灣生存，應值得全國審慎看待。

以下是可能的應對策略，以確保台積電能夠在保護其技術競爭力的同時，滿足國際市場需求：

一、雙邊協商：在與美國的投資協議中加入明確的技術保護條款，以保護台積電核心技術不被強制轉移。其次，限制技術轉移範圍，只轉移部分成熟而非最新技術。採取分段逐步轉移技術，並保持核心技術的自主權，防止一次性技術洩漏。

二、與美企合作研發：這樣可共同享有研發成果，並避免技術完全落入單一國家控制。並與其他高科技企業組成產業聯盟，共同維護技術和市場利益。

三、設立多國研發中心：分散技術開發風險，減少對單一市場依賴。同時加強台灣本地研發能力，保持技術領先地位，並確保關鍵技術不外流。

四、加強人才培訓計畫：確保本地擁有足夠高科技人才，維持技術優勢。同時推動人才引進政策，提升技術創新能力。

當然，一家企業無法抵擋一國的產業政策，尤其是強權如美國。最後，政府的支持非常重要，除了財政補助與稅收優惠外，更重要的是立法制定技術保護法規，以防止技術外流。同時制定出口管制法規，對某些敏感技術的出口嚴格管制，確保技術不被轉移到潛在競爭國家。

為提升國家技術競爭力，政府固然支持企業在國際市場的投資布局；但在地緣政治風險加劇下，確保國安與整體利益，政府責無旁貸，應規畫完整產業政策。在政府企業共同努力下，才能持續保持技術領先地位，並確保核心產業根留台灣。