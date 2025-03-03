科技．人文聯合講座／談提升我國學術水準的問題

最近英國泰晤士報公布了全球大學排名，這種排名很多，我們不必注意哪一所大學是第幾名，但如果一所大學能夠名列前茅，一定是不錯的；反過來說，如果一所大學排名不夠好，也是要自我檢討。

我們最好的大學在泰晤士報的排名落在百名之外，中國有五所大學進入前一百名，分別是清華、北大、復旦、上海交大及浙江大學。大陸的清華大學還進入了前十名。值得注意的是，荷蘭的人口和我們相近，他們卻有六所大學進入前一百名。泰晤士報還對每一所學校的研究成果打了分數，比方說，第八名大學的研究成果是九十九分。我國最好的大學，研究成果只有六十九分。

教育部也在研擬辦法，設法提高我國的學術水準，這使我想起過去有「五年五百億」的計畫；這個計畫五年後就停了，可是很明顯地，我國的學術水準並沒有因為這五百億而提高了很多。我們不能有一種迷思，認為只要將錢給大學，這個大學在學術上就會有高成就。辦大學當然需要經費，這是必然的事，但也一定要注意其他的問題。

我想起了清大梅貽琦前校長的名言：「大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。」我們實在應該好好地檢討，我們的大學有沒有記住梅校長的話。

首先，我們應該注意到，這幾年來很多大學裡有新的大樓，也紛紛想擴大大學的規模。教育部鼓勵大學合併，或者大學設立分校，但是建造新大樓、兩校合併、設立分校等等，會提高大學的學術水準嗎？哈佛大學也沒有和麻省理工學院合併，劍橋大學也沒有在亞洲設立分校，這種「大即是美」的想法實在值得商榷。

我們也知道，大學應該採取各種辦法表示對學術的重視。我在美國念書的時候正好碰到越戰，校長要在一個足球場舉行全校師生談話。有專門的門讓教授進入，我正好看到一批教授被擋駕，因為那一個入口是留給終身職教授的，沒有得到終身職頭銜的教授，只好找另外一扇門進去。學校停車位永遠是一個問題，但是得諾貝爾獎的教授都一定有停車位。有些休息室也只有研究生可以進去。

畢業典禮時，有教授進場的儀式，教授們的領隊是每年選一位擔任，當然這是一種榮譽，大學要利用這個機會表彰他的學術成就。我畢業的那一年，教授領隊是趙元任教授；趙教授通曉八種語言和卅三種漢語方言，當時的校長在畢業典禮上詳細地介紹了趙教授。

田長霖教授曾經擔任過加州大學柏克萊分校的校長，他說他曾經在半夜裡被人叫起，因為有一個實驗室在實驗中有了突破。

我們應該檢討的是，我國的頂尖大學有沒有設法對有傑出學術貢獻的教授，表示特別的尊敬？

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）