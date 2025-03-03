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給台積電的幾點建議
台積電現在的處境，未來發展非常不確定，所以股價在台灣和美國都很不好。假如對於川普政府多次喊話，沒有提出策略，短中長期台積電都還會處在不確定狀況下。
以下建議，給台積電董事長魏哲家參考：
首先，邀請川普到亞利桑那州的台積電廠參觀。最好有新工廠開工，請他來破土剪綵，同時開記者會。
台積電也邀請美國所有的買家ＣＥＯ和台灣的供應鏈老闆一起參加，以共襄盛舉壯大場面。
其次，在這個場合，台積電請川普宣布，準備在美國擴大投資。比如，在川普四年任內，投資美國一千億美金，另外供應鏈也會共同投資三百億，會增加美國的就業機會幾萬個。先進製程及cowos，也會逐步上線。
第三，拜託川普政府，繼續給予台積電補助和加大補助。
而魏哲家沒說的是：
一、在記者會之前和川普的會談裡，先提出希望美國不要對中國大陸實施晶片制裁法案，這樣對於美國所有的半導體廠商都不利；更重要的，會給中國大陸更大的決心和檯面下的做法，來發展自主的晶片產業。
二、台積電研發中心不可能搬到美國，這是台積電的大腦。
三、與英特爾合作，台積電不必表達意見。英特爾是高傲而賠錢的公司，認為自己的血統、科技，都不會認同和台積電合作，會有一大堆的不願意理由，假如川普真要兩家公司送作堆，可以用程序和時間來換取空間。
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