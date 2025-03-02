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名家縱論／川普爭一時 更想爭千秋

聯合報／ 邱坤玄

美國總統川普上任至今才一個多月，就以雷厲風行之勢，推出多項內政外交政策，展現極高效率以及一時必爭的急迫感，對現有的美國政治運作規範與國際結構造成重大的衝擊。

「讓美國再次偉大」隱含美國正在衰退的事實，必須大力掃除政治治理障礙，健全經濟體質，以恢復壯大自己為主要目標，避免做出國際承諾與承擔責任，等到目標完成之後，就足以鞏固美國霸權的千秋大業。

上月底川普在任內首次內閣會議中，特別讚揚馬斯克在政府效率部所做的努力，以科技為後盾，增加政府工作效率、減少政府負債與支出，他還強調在邊界安全議題上取得了重大進展。

川普的關稅巨棒如期登場，但是根據統計數字顯示，二○一七年川普首次上台時，美國對中國大陸貿易逆差三千七百五十二億美元，二○二四年此一數字達到三千六百一十億美元，美國對中國大陸八年的關稅戰在減少貿易逆差方面效果不彰。

川普對中國大陸加徵關稅，主要的目的還是要與中國大陸談判貿易協議，要求中國大陸在期限內增加購買美國產品。

在國際事務領域，川普上任後如預期就宣布將退出巴黎氣候協議、世界衛生組織；墨西哥灣改為美洲灣；而最為令人重視的是在烏克蘭問題上的立場轉變，川普要求，烏克蘭的安全應該由歐洲來承擔，美國不會提供太多的安全保障。川普政府還史無前例的在聯合國大會，與俄羅斯共同反對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議。

在兩岸議題上，川普政府的視野更為務實。一向對中國大陸強硬的美國國務卿魯比歐，也很客觀的以國際政治現實主義的觀點看待中國大陸，他指出美國與大陸的競爭基本上是結構的必然，無關意識形態與政治體制。他認為中國大陸終將富強，美國必須面對現實，也必須處理，重點在於先壯大自己。

川普也再度拒絕承諾如果中共對台用武，美國將出兵保衛台灣，強調與習近平關係良好，美國將憑藉實力，透過與大陸溝通以預防戰爭。

川普上台後美國對烏克蘭政策的轉變，充分顯示國際政治現實主義的本質就是追求權力與利益。強大的美國在國家利益的考量下，任何國家都可以當作利用的籌碼，更可以做為交易的對象。

川普重返白宮，也反映出世界反覺醒文化的興起，川普善用形勢，順流而上，加上他的個人特質又強化了思潮的擴散，在他任內ＭＡＧＡ勢將成為信仰與施政的主義。在他之後，讓美國再次偉大的理念應該是美國人民的共同願望，為共和黨再度執政提供良好的基礎，而進步覺醒文化的價值觀也會做適度的修正。

我們政府應該要掌握世界思潮的微妙變化，以及對現實主義國際政治更多的體會，我們要有底線思維，設想最壞的情況，做最好的準備，同時要具備全局性的戰略設計，分散風險，除了建立與美國相互依賴關係，增加對美國的價值，也不能忽略經營大陸的必要。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）

川普 美國

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