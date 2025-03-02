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川澤會不歡而散 賴總統應警惕

聯合報／ 張漢平／榮民（高雄市）

美國時間二月二十八日全球矚目的「川澤會」，完全出乎大家意料之外，竟是以破局收場，主因是雙方的「態度」都不符合彼此的期待所致。美國總統川普希望烏克蘭總統抱持感恩的心，高高興興簽下美方訂定巨額的「礦產協議」；澤倫斯基一心所求則是換取美國的「安全保證」，結果白宮橢圓形辦公室成了吵架爭執會場，雙方不歡而散。

試想，如此爭執新聞畫面在全球放送，川普那不可一世的霸氣，情何以堪；反之，澤倫斯基面對霸權的美國，為國家安全而據理力爭的勇氣，令人刮目相看，已獲得歐洲許多國家的讚許。

但回到現實世界，攸關烏克蘭的安全保障，若少了美國相挺，該國可能永無寧日，澤倫斯基身為國家領導人此際應該深刻反省、覺悟，挑起一場戰爭的代價，不僅僅是家破人亡，更可能會造成數世代人民的沉重負擔，唉！為何會將國家帶到如此境地？

俄烏戰爭對我們的警惕，最普遍的言論是「今日烏克蘭，明日台灣」，相信全國人民都不希望重蹈烏克蘭的覆轍。何況台灣的地理環境和條件與烏國截然不同，我們擁有最佳的海洋天塹屏障、最尖端的的護國科技神山和積極勤奮的人民力量等，都是能夠確保國家未來安全與發展的優勢，關鍵在於主政者的為與不為。

客觀來說，面對實力崛起且美國視為最大挑戰的中國大陸，賴清德總統必須認清當前國際局勢與兩岸現狀，審慎地思考：我們的對外關係，是否已獲得更多國家的支持？攸關台灣安全的兩岸關係，我們是否已經做好「維持現狀」的守護？為了團結台灣人民，我們是否願意拋棄無謂的意識形態內耗？

賴總統需自問：是否已經做好準備，全心全意地當全民的國家領導人，帶領國家邁向和平、穩定與進步的未來？

澤倫斯基 烏克蘭 美國

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