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美烏破局 考驗單邊主義

聯合報／ 楊聰榮／中台灣教授協會理事長、台師大教師（新北市）

美國烏克蘭未能達成協議，標誌著川普總統的強勢交易式外交策略遇到了瓶頸。這次事件的關鍵不僅僅是美烏雙方未能達成共識，而是川普政府對於歐洲安全框架的整體設計，是否真正能夠經受現實政治的考驗。

川普的外交手段向來以「交易」為核心，他上任以來與俄羅斯總統普亭之間的互動一直是全球關注的焦點。川普政府並未延續傳統的「強力抗俄」立場，而是希望透過雙邊談判來化解緊張關係，甚至試圖以此作為重塑歐洲安全框架的起點。然而美國與俄羅斯的談判並非單純的權力競逐，而涉及歐洲地緣政治、美國盟友關係及北約的未來方向。

川普在與普亭的交涉中，一方面希望俄羅斯降低對烏克蘭的軍事壓力，另一方面則試圖讓歐洲國家在安全問題上承擔更多責任。然而這種策略的實際效果卻並不如預期。俄羅斯並未真正改變對烏克蘭的立場，而歐洲盟友對美國的安全承諾開始產生懷疑，甚至擔心美國的外交政策是否會在關鍵時刻讓盟友陷入孤立。

川普政府對烏克蘭的政策也是在這樣的戰略框架下運作。此次雙方談判的核心之一就是美國希望與烏克蘭簽訂礦產開發協議，然而澤倫斯基對此顯然有所保留，擔心此舉可能影響烏克蘭的主權與長期經濟利益。

此外美國在與烏克蘭談判的同時，也希望能夠對歐洲發出明確訊號，即美國仍然是歐洲安全的重要保障者。然而這種強勢交易的外交模式，使得歐洲國家對美國的意圖產生疑慮。歐洲各國一方面希望美國持續支持烏克蘭，但另一方面也擔心川普的政策過於短視，無法真正為歐洲提供長期穩定的安全框架。

此次美烏談判破裂，表面上看來是雙方在條件上未能達成共識，但更深層的原因可能來自川普對自身談判能力的高度自信。他一向以「強勢交易」著稱，認為透過施壓與談判技巧，可以迫使對手讓步。這樣的談判方式在雙邊貿易談判或商業交易中或許行之有效，但在涉及國家安全與地緣政治的議題上，卻未必能達到預期效果。在國際政治中，盟友關係的經營並非單靠談判桌上的勝負，而是長期的信任累積與戰略協作。

美烏談判是否還有轉圜的可能？答案取決於美國如何調整策略。如果此次談判的破裂只是因為溝通不順暢，未來雙方仍有機會透過幕僚級會談重新協商。然而如果川普政府仍然堅持「施壓取利」的模式，而未能考慮烏克蘭的戰略需求與歐洲整體安全情勢，那麼這場外交布局恐怕將陷入更深的困境。

目前國際局勢充滿變數，俄羅斯對烏克蘭的軍事壓力未減，歐洲對美國的信任也在動搖。在這樣背景下，如果川普能適時調整談判策略，那麼美烏關係仍可能迎來轉機；但如果美國仍堅持單邊主義，則未來的談判恐怕將更加艱難，甚至可能削弱美國在歐洲的戰略影響力。

這場外交風波無疑是川普單邊主義策略的一次重大考驗。美國接下來的選擇將決定這場原本經過精心設計的外交布局，究竟能夠重新回到正軌，還是最終淪為一場難以挽回的外交挫敗。世界正在觀望，美國的下一步將是一場重要的國際政治表演。

川普 烏克蘭 美國

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