只要大罷免 沒人管民生

民進黨立院黨團總召柯建銘推動「大罷免」，要罷免卅九席國民黨區域立委，還要罷免立法院長韓國瑜。柯揚言，賴清德總統壓軸、大登場，將取得「大成功」。

全台大罷免，烽火四起。最新媒體民調顯示，國民黨立委滿意度四成一、民眾黨三成三、民進黨二成八。大眾對民進黨立院黨團的滿意度最低，和去年六月調查結果相比，滿意度下降五個百分點。對民進黨立委的表現，超過半數（五成三）民眾不滿意，居三黨最高。

民眾黨八席立委，民進黨五十一席立委，後者表現不如前者，誰該被罷免？民意自有答案。就算賴清德「大登場」，也無法讓民意「大轉彎」。

急診擠爆，病患躺在地上插管急救；重症患者等不到病床，輾轉幾個縣市找到病床時，已回天乏術。衛生局說查無資料，成大醫院證實確有此事；人手不夠、醫護苦撐，向政府反映，卻被高官嘲諷，該醫師遂選擇離職。

台大醫院護理師缺口近二百人，很多醫院護理人手也不足。馬偕副院長許希賢坦言，每周都在蓋離職章，雪上加霜情況更慘。綠委烤肉趴，賴總統談政局，卻未提急診擠爆。

這些年來，稅收動輒超徵數千億元，國民黨提議全民普發一萬元。曹董卻稱，國民黨提議全民普發一萬元，是預先發給大家的喪葬費；紀念二二八，就要出來參加大罷免。政府曾經普發六千元，全民不也好好的？是什麼心態把「普發現金」詛咒為全民喪葬費？

曹興誠是罷免立委徐巧芯的領銜人，也是賴清德總統聘任的「全社會防衛韌性委員會顧問」，且排名第一。文化總會會長是賴總統，曹興誠爆發私人領域爭議後，還成為文總新任執行委員。大罷免不是聖旨，只圖大罷免，卻罔顧人性和社會和諧。只要大罷免，什麼都可以？