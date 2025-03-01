官員提油救火 急診窘境何時休

近日因流感與諾羅病毒大爆發導致醫院急診大塞車，引爆基層護理師怒火，並燒向衛福部。對此，筆者以急診室的「常客」身分提出幾點看法。

首先，筆者過去曾陷入昏迷指數三的危機，對於醫護人員的救命之恩銘感五內；對於醫護人員近日忙翻天，還要被政治口水噴滿身，深感不捨。有次在東北角海岸附近聚會，身體突感不適而陷入昏迷，被送去礦工醫院，因為醫院設備不足，慘遭拒收；然後被救護車送去基隆長庚醫院，先注射降腦壓藥物以提高存活機會；再由救護車將筆者轉送到「醫學中心」等級的林口長庚醫院，被判定是昏迷指數三，與死神搏鬥。折磨多時，筆者終於恢復清醒，雖然逃過死劫，卻也留下後遺症，這已是不幸中之大幸。

其次，衛福部長與次長試圖遮掩急診室的窘狀，根本是「提油救火」，讓病人與家人「火冒三丈」。急診室病人與家屬心中的恐慌，衛福部無法感同身受，更遑論「視病如親」；只會提出冷冰冰的數字，告訴國人醫院有床位「只是在他處」，不知民間疾苦。

衛福部次長甚至冷言冷語嘲諷醫生「小腦袋」，讓醫生大嘆「不如歸去」；部長邱泰源想滅火，趕緊「突襲」五家醫院急診卻被踢爆「作假」，醫院事先早已接到訊息，大家一起演戲，供媒體拍照塑造假象，令人瞠目結舌。

其三，Netflix韓劇「重症外傷中心」點出醫院主管只在意營收成效。然而現實醫療環境中，急重症科的確常賠錢，亟需政府提供資源，別讓急診室自生自滅甚至關掉部分病床。生命無價，健保應提高急重症的給付，別讓台灣的急重症病人求助無門、別讓急重症醫生孤軍奮戰！醫生的養成過程要求「冷靜」而非「冷血」；急診醫生會向衛福部高官反應困難，是要「求助」而不是「受辱」。

衛福部官員若只是要「遮掩問題」而非「解決問題」，甚至是想「解決提出問題的人」，會讓國人反感！急重症醫療困境非一日之寒，官員請用積極作為回應民意。