衛福部長「突襲」急診室 自欺欺人的台官僚文化

急診大塞車引爆醫療基層怒火，衛福部長邱泰源日前「突襲」五家醫院急診，卻遭踢爆「作假」，乃醫院事先早已接到訊息，為了「做戲五分鐘」，有醫院高層下令在一小時內挪走近廿床的急診病人，硬是「塞」到不同科別病房、隔離病房，製造急診待床緩解的假象。

邱泰源是醫師背景出身，對醫院生態並不陌生，急診室是黃金救援區，醫護人員莫不競兢業業全力以赴，讓與死神搏命的患者得以舒緩搶回生命，部長親赴第一現場難免有干擾之嫌；如同火災現場很少有首長親赴第一線視察，深恐干擾救災工作。

各醫院聞部長蒞臨，完美賣力配合演出，讓高層看不到急診室擁擠狀態，塑造管理有序的形象，卻與事實大異其趣，難道部長真被蒙在鼓裡不知情嗎？如同之前缺蛋時，農業部長到生鮮市場視察雞蛋貨量，家家店看似都無缺，卻是事前已巧妙布局好了，台灣這種官僚生態何時休？

早期資源匱乏，卅年前在馬祖當兵的阿兵哥，每月才能洗一次熱水澡，因此大多數阿兵哥都在休假時到當地百姓住家，以十元洗一次熱水澡痛快一翻，提供熱水澡成為部隊的重要福利。然而當有本島高階首長前去視察，就會在部隊問全體士兵：「你們有沒有天天洗熱水澡？」接著響徹雲霄、異口同聲地回答「有！」乃是部隊長官瞭解首長會關切，故預先告知士兵們，而首長亦自認已調查過了可以交差了事，殊不知這就是「上下交相欺」的典型官僚文化。

邱部長如果真的要瞭解急診室現行生態，何不低調微服出行，帶口罩、帽子遮掩身分，拒絕醫院高層接待安排，直接到醫院去看看，親身感受急診室面臨的水深火熱、民眾與醫護人員生死掙扎的真相？

現階段醫院面臨的醫療資源不足與醫護人員短缺，直接攸關民眾的生命權利，政府必須要正視；否則星星之火足以燎原，當再有急診個案因沒有病床而延誤就診，就變成通案了！衛福部這種自欺欺人的官僚文化可以休矣。