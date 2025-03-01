AI是作文輔助工具 而非替代品

聯合報社長游美月日前在聯合盃作文大賽總決賽頒獎典禮致詞，談起近期來勢洶洶的ＡＩ時表示，很多人會問既然有ＡＩ，何必寫作文？認為，若人類不再思辨、沒有創意，都交由ＡＩ做結論、寫文章，未來恐會被ＡＩ取代。這番話具有振聾發聵的作用，值得進一步闡述。

隨著人工智慧（ＡＩ）技術的快速發展，許多領域都開始受其影響，甚至連寫作這項傳統的人類技能，也面臨新的挑戰。有人擔憂，ＡＩ的強大能力可能會取代人類的創作，使寫作變得機械化。然而，若能善加利用ＡＩ，將其視為輔助工具，同學不僅能提升作文能力，還能培養更深層的思考與創意。

許多學生在寫作文時，最困難的部分就是「下筆」、不知道該如何開頭，甚至連主題都無從發想。這時候利用ＡＩ可以成為靈感的來源。例如，透過ＡＩ生成與題目相關的關鍵字、摘要或大綱，學生可以快速獲取不同的寫作方向，從中挑選適合自己的主題，並進一步延伸內容。此外，ＡＩ能提供不同觀點，幫助學生拓展思路，避免思維局限。

學習作文的一個重要方式是參考優秀範文，而ＡＩ可以迅速整理大量優質文章，分析其結構、用詞、句式等特點，幫助學生理解好文章的寫作方式。例如，ＡＩ可以總結一篇高分作文的特色，如開頭如何吸引讀者、如何運用修辭手法、如何組織段落等。透過這種方式，學生能夠學習到不同寫作風格，並逐步內化，提升自己的表達能力。

在寫作過程中，錯別字、語法錯誤、句子結構不佳等問題時常發生。ＡＩ可當即時校對工具，幫助學生檢查文章語法錯誤，提供修改建議，甚至優化句子表達方式。例如當一個句子過於冗長或語意不清時，ＡＩ可以提供簡潔流暢的改寫方案。此外ＡＩ還能根據文章邏輯、結構提出建議，幫學生改善文章連貫性與可讀性。

學生在學習寫作時，往往難以準確評估自己的作文水準，而老師的批改時間有限，無法即時提供反饋。ＡＩ可以透過大量範文數據與閱卷標準，對學生的作文進行評分，並指出優缺點。例如，ＡＩ可以根據文章的結構完整性、論點清晰度、語言表達能力等方面，提供具體的建議，幫助學生針對問題加強練習，從而提升寫作能力。

雖然ＡＩ在學習作文方面有許多優勢，但同學仍需保持獨立思考與創意發想，不能完全依賴ＡＩ寫作。ＡＩ的內容來自於大量數據的分析與整合，缺乏個人獨特的觀點與情感。因此，在使用ＡＩ輔助學習的同時，學生應該注重自主思考與發想，嘗試用自己的語言表達想法，用自己的寫作方式來發揮，文章才會具有個人風格與創意。

ＡＩ技術的發展為寫作學習帶來了前所未有的便利，無論是靈感發想、範文學習、即時修改，還是作文評估，都能幫助學生提升寫作能力。然而，同學應該將ＡＩ視為輔助工具，而非替代品，培養自身的思辨能力與創造力。唯有將ＡＩ與人類的智慧結合，才能在未來的學習與競爭中占據優勢，讓寫作成為一項更具個人特色與深度的能力。