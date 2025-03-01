竄改歷史無助療癒228

賴清德出席二二八紀念儀式，口口聲聲追求真相促進團結的他，卻竄改歷史，汙衊國軍、指蔣中正犯下滔天罪行，說穿了還是為了下一場選舉猛貼標籤，這樣的做法進一步遠離真相，撕裂同胞，令人不齒。

賴清德講話論及史實，錯謬百出，他將光復前後的台灣社會描述成夜不閉戶的無憂世界。事實上，光復後的台灣，滿目瘡痍，百廢待舉，日據時期台灣民眾更無言論、就學、擇業，甚至信仰自由，當時外省同胞不僅欣賞本省純善樸實的風氣，更無分省籍通力合作，恢復供電、生產，賴清德的發言卻又是貼省籍孰優孰劣標籤的老招，其心可誅。

二二八爆發半年前，時任國民政府主席蔣中正伉儷親蒞台灣視察，在日記中把台灣的命運跟自己幼年失怙的經歷連結，更向台灣民眾訴說，光復台灣是國父革命主要目標，當日共同慶祝，是他平生感到最愉快最光榮的一天。當時萬人空巷，夾道簇擁，歡呼不絕，蔣中正哪會想到不久後竟發生劇變？

二二八事變前後，蔣中正忙於國內政治與軍事問題，在萊蕪戰役、東北長春解圍之後，陝北國軍於當年三月十九日收復延安，國民政府聲勢大振，當時既非節節敗退，也沒有需要用暴力手段加害同胞，他更不識賴清德口中所謂那個世代的台灣菁英，何須置之死地？當他聽聞台灣發生變亂，深感意外，但襲擊行政機關、打殺無辜同胞、解除國軍武裝，是國法所不容，當然要恢復正常秩序；蔣中正更三令五申，嚴禁報復，這些史料早已公開，賴清德為了政治訴求，卻是充耳不聞。

有人問，為何國民政府非要派部隊來台，原因是台灣駐軍當時經先後調出，僅餘下五千多名，機關單位面臨暴民搶掠，自保都有困難，在國境內正常調派軍隊，有何過錯？另一方面，美國國務院有心人士如葛超智者，大肆造謠，威脅撤僑，同一時間，在莫斯科舉行的美英法蘇四國外長會議，干涉中國內政。

二二八事件中強奪糖廠、空軍場庫槍枝的彰化青年林才壽，自述在軍事法庭上，法官告以政府的政策是寬大處理，因此可將死刑改判為一年餘徒刑並當庭釋放。試問，一樣的行為放在今日，法律如何處置？賴清德也能本此寬宏？二二八事件後，蔣中正迅速宣布改組台灣省政府組織，盡量選用本省人士，縮小公營事業範圍。歷史的真相是，蔣中正不僅事前不知二二八事件，事中寬大處理，事後也盡量彌平傷痕，賴清德口中的歷史無法經受檢驗，他口口聲聲追求真相，卻視歷史事實於無物。

二二八事件時任台灣電力公司處長，性命被威脅，卻又被本省同事相救的故行政院院長孫運璿先生曾說，在日本人的嘲笑聲中，我們不分本省、外省，才建設起了台灣，二二八事件是歷史的不幸，他希望大家看到本省、外省同胞相互扶持的一面，為此畫下完美的句點。

賴清德讀了孫院長之言，作何感想？