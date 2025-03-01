感恩與和解 才是228連假的精神

隨著一年一度的二二八連假到來，雖然大部分的國人相當喜歡與接受放假所帶來的趣味，但在二二八當天，遺憾的是，我們看見賴清德總統說出了有違歷史事實之言論，將歷史「占為己用」以達政治目的。例如賴清德說，二二八發生原因是「獨裁者蔣介石在大陸戰局節節敗退情形之下，為了確保來台灣統治，所以犯下滔天罪行…」。事實上，當時國軍仍佔上風，哪來的節節敗退？

至於蔣中正是否獨裁者？他雖非完美之人，但也確實成功保衛台澎金馬的安全，並在任內推動國民義務教育、土地改革、地方自治等一系列利台政策。

若要以二二八事件將其全部抹煞，不但有誤導歷史之嫌，也不利台灣社會的長治久安。歷史不應淪為政治打手，二二八之反思，更不應以扭曲歷史、加劇不同黨派之對立為目的。

無論台灣目前由誰執政、執政黨的意識形態為何，均無法改變過去曾經發生在台灣這片土地的歷史紀錄，為求台灣社會團結、持續的進步發展，放下過去的歷史包袱與意識形態，積極的面對台灣未來可能遇見的風險與機會，才能讓台灣社會勇往直前的進步。

尤其，當前美中情勢的走向仍未完全明朗、美國川普政府未來對台的態度與走向仍需觀察、台美貿易是否會有重大變化仍屬未定、中國大陸的科技發展突飛猛進所帶來的兩岸劇變，一系列的內外挑戰正逐漸浮上檯面。假如執政黨仍刻意地以意識形態操作族群對立，非但無法解決台灣社會問題，反而衍生出更多的仇恨與裂痕，更不利台灣長期的發展。

因此，與其以一個悲情或仇恨的態度面對二二八連假，不如正視台灣當前的挑戰，尤其政府應優先改善兩岸關係，訂定大陸遊客來台的時間、安排更多有關於兩岸交流的活動、積極研究川普政府未來的經貿戰略、更以前瞻性的思維為台灣少子化與高齡化提出解決辦法。

而隨著台灣社會詐騙事件層出不窮、虐兒事件不斷、青少年販毒的情形不減，內政議題也需要政府與民間相關團體配合，降低上述事件發生的頻率。因此在二二八連假中，政府反思歷史之餘，也該以團結和解的心面對台灣當前的挑戰，才是一個負責任的表現。

感恩與和解才是二二八連假的精神！徹底拋下意識形態的紛爭，勇敢突破台灣即將面對的挑戰，在親美的過程不忘「和陸」，在拚經濟的當下不忘社會議題，才能在複雜多變的時代為台灣找出路。