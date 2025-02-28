誰耗盡台灣半世紀累積的創新紅利？

地緣政治環境丕變，美國川普總統加諸於台灣的嚴苛條件，使朝野立即感受到迫在眉睫的轉型壓力。但在面對「川普震撼」的威迫利誘之際，賴政府不但提不出任何具體因應對策，卻空泛的夸夸其談「非紅供應鏈」的構想，這個「純」政治考量的對策，對川普威迫手段明顯「文不對題」。

近半世紀以來，台灣遵循的產業創新制度本質上是「儒家資本主義」，也就是政府強力介入並主導產業創新的方向，而一九八○年成立新竹科學園區外，及後續在一九八七年成立台積電並推動資訊產業發展等大刀闊斧的政策，為台灣高科技產業奠定了堅實的基礎。

自一九九○年自由民主化之後，產業政策及科技創新逐漸轉換成為碎片化、多元化，主流產業為代工及系統組裝，缺乏產業領導力及可自主的槓桿優勢。主要政策方向，包括李登輝總統時代的「十大新興產業」、陳水扁總統時代的「兩兆雙星」、馬英九總統的綠能產業再造及全球連結政策，蔡英文總統時代的「六大核心產業」、賴清德總統的「五大信賴産業」等。這些非專業、非系統性堆砌出來的産業計畫，在缺少規模優勢、技術創新、市場幅員等客觀條件下，故多年來成效不彰而整體産業發展遲滯。

近二十年來，政府在小確幸格局下，官員主導產業方向但缺乏專業知識及前瞻領導力，只知有碎片化「供應鏈」但不願長線布局「產業鏈」生態系統。在代工文化下，全台就剩下了「小打小鬧、小確幸」零星式的創新，到頭來能拉上國際檯面的只剩下「一人武林」護國神山台積電獨領風騷，產業落入「緬懷」護國神山的情懷中繼續蹉跎。

台灣真正令人憂慮的並非來自外部壓力，而是內部的遲鈍與麻木。全球內外政經環境正面臨巨幅的震盪，而台灣對內的政治操作正快速消蝕殆盡半世紀所累積的政經資產，「羅剎海市」的「現實扭曲、黑白顛倒、制度封建僵化」的政經環境，「阿舍」的政府治理能力是台灣治理困境的主因，其中包括而政府領導力、小確幸／碎片化、跟風戀屍矽谷、缺長期產業鏈生態系統布局等。

近年大陸民企各領域拔尖的案例多有，在人工智慧及影視電玩領域展現了中華文化與科技創新無縫結合的震憾，「中國製造二○二五」也取得一定成果。

相對的，台積電的一人武林終有消散殆盡的時日，產業轉型不是政治口號而是攸關存亡所需，而台灣在川普ＭＡＧＡ的狂風暴雨下如何重新調適，應該是台版「重新再偉大」的起手式。台灣不能再依賴傳統製造業思維，重新盤點創新政策是當務之急，而應迅速轉向知識密集型、高附加價值產業，投資系統性的產業鏈及生態系統才能在國際競爭中重新站穩腳步。

在地緣政治威脅及產業空洞化亟需轉型之際，政府須主動調整策略性、系統性的創新轉型，才能在國際競爭中重新站穩腳步。政府是不是也該重新思考產業治理對策，並努力洗刷掉「羅剎海市」及「阿舍」的惡名了？