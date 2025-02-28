慢性病醫療系統需超前部署

近日因流感及急性諾羅病毒流行的大爆發，讓醫院的急診業務瞬間超爆！導致出現了醫療「人球」問題，也讓醫護人員不足的陳年問題迅速浮上檯面。然而大家所討論的幾乎都是如何舒緩急診爆滿，忽略一些因「下轉」到慢性級的呼吸照護系統的危機。

筆者最近已接到許多請託尋找「呼吸照護病房」的案例，原本是在醫學中心加護病房接受被動式呼吸治療，但因其他更急候床的需求，被半強迫要求轉到其他有呼吸照護的機構。家屬在亂槍打鳥式的兜了一圈後，得到的答案幾乎都是「先登記再等通知」，不得已找上台灣長照醫學會來想辦法。前幾天因某重量級的ＶＩＰ病患家屬之託，不得不動用各種關係，才幫患者找到一床可以近期入住的床位。對於普羅大眾而言，要快速找到應急的呼吸照護病床更不容易！

由於少子化及人口快速老化，一些慢性疾病如呼吸系統的問題一定會大幅呈現，而政府對於長照3.0的規畫似乎都側重在勞務層級，但對一些結構型慢性疾病醫療的需求卻尚無精準的計畫，站在守護完善高齡社會醫療結構的責任，衷心呼籲一定要超前部署：

一、建構充沛的慢性專責醫院及病床。二、培育專業的「長照醫療專科醫護專師」人員。三、健保總額外另外籌措「長照醫療給付」基金。四、善用人工智慧系統做醫療資源的統籌分配計畫。五、升級居家醫療層次，並納入在宅住院的醫療給付模式。

如果能一條龍的徹底檢討目前急症和慢性疾病的醫療系統盲點，一定會使台灣的醫療水準再次傲居國際前段班。