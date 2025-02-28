解救急診壅塞的五支箭

急診壅塞自古有之，於今尤烈。近日衛福部提出的牛肉政策，我身為急診人給予肯定，但我懷疑是否能解決急診壅塞，因為沒有書明指定用途，挹注金額能真正進到第一線人員的口袋者，不知還剩多少？筆者特詳述多年觀察與解方，供政府參考。

一、護理人力不足─這是最主因。因為護病比入法，導致的因應措施就是關病房、縮減床位，所以急診室堆滿等待住院的病人。解方：將此視為國安問題，許護理同仁有感薪資和令可接受的工作環境。如果他們的訴求都做到了，我不相信喚不回或留不住同仁。

二、加速留觀病人分流。其一，將病人轉到轄區內其它有床的醫院，先決條件是該院有處理能力，且解決病人的交通問題，如果病人堅持不同意，則之後醫療費用須自付，這須政府同意且立法，醫院才敢做，難度較高。其二，主治醫師到急診來清等住院的病人，給予積極建議或勸說病人出院或轉院，可加速病人住院或出院，都較具說服力或快速，這方法最可行，只要醫院院長下行政命令即可；若政府願將之納入評鑑，則可減少推動阻力。其三，加強「在宅急症」實踐，這是衛福部正在推動的。

三、醫院經營的策略造成─這有二種狀況：一，醫院高層默許住院病人中大部分來自門診，從急診品質指標之「占全院住院之比率」可看出，少數醫學中心該指標只有百分之廿至廿五，而大多數醫院該指標為百分之四十至五十，甚至區域醫院可到達百分之五十至六十。顯然前者醫院急診如果留滯太多等待住院的病人，醫院院長只要下令多收急診病人，將指標提高到百分之四十以上，不就解決了急診壅塞的問題？重點是院長敢不敢或願不願下此指令。衛福部若真有心解決此問題，不妨在評鑑規範加入相關條文。二，有些醫院倡導專科病房制度，因此即使還有空床，急診病人無法住，因其不屬於空床的那一科，所以醫院經營者態度很重要，建議可做彈性規定，如果留觀等住院人數超過某數目，就可彈性處理。

四、增強留觀病人照護的品質─急診壅塞既不可免，就要面對它，加強對留觀病人照護的品質是唯一辦法。我多年前提出的「雙主治」制度，在少數醫院有落實，覺得效果不錯，如今政府宣布增加留觀病人的醫師費，去除了「雙主治」制度滯礙難行的部分阻力，如能在評鑑增加鼓勵的誘因，而且評鑑委員認真執行規定，必能大大提升留觀病人的服務品質。

五、急診人力不足是影響服務品質的最大因素─急診醫學會提出在急診實施「護病比」的建言，我雙手贊成，但仍覺不夠。為了留觀病人的服務品質著想，我認為還要實施「醫病比」，亦即一位急診留觀醫師最多負責廿位留觀病人，留觀人數太多，就要等比率增加固定的留觀醫師人力。所以在評鑑要加入此概念，總體評估急診人力配置是否足夠。住院醫師訓練評鑑的人力規範，算急診人力時也有相同概念。當急診主任向醫院院長爭取人力時，才有所依據也容易獲得通過。