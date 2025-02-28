228安民或屠民 讓史料說話

一九四七年二月廿七日，發生在台北市的官民查緝私煙糾紛所衍生的二二八事變，迄今已七十八年。當時台灣省行政長官陳儀與國府主席蔣中正之間，關於請兵、派兵的考量，及整廿一師來台平靖事變過程中有無濫殺報復，一直為各界爭論不休。筆者依據史料論述之。

在事件發生次日（廿八日），台北群情如狂，停工停市，流氓結群持刀棍，遇外省人輒予凶毆。當時國府在台軍、憲兵力嚴重不足，陳儀當天宣布台北市戒嚴，為了防範事態惡化，規定非因自衛絕對禁止開槍。

三月一日，陳儀應省參議長黃朝琴等之請同意解除戒嚴，並組織「二二八事件處理委員會」研商善後，但情勢並未好轉；三月二日，基隆市、台北縣、新竹縣市、彰化市、台中縣市、嘉義市、台南縣市等地皆起暴亂，台北治安落入處委會成立的「忠義服務隊」之手。此時省公署、省警總、各縣市政府已無法行使職權。處委會在三月七日提出處理大綱四十二條，要點包括：軍隊解除武裝、省公署由處委會改組、撤銷省警總等，為陳儀嚴拒。三月八日，各地暴亂達到極點。

陳儀是在三月二、四、七日，三次請兵，前兩次電文均強調來台兵力素質須好。蔣中正三月五日電復，已派步兵一團及憲兵一營由滬啟運。觀陳氏對兵力素質的要求，及蔣加派憲兵來台，兩人著眼應在軍紀。整廿一師師長劉雨卿記述蔣示，在「寬大處理、整飭軍紀、收攬民心」。

三月九日整廿一師四三八團在基隆登陸，四三六團及師屬其他部隊稍後到來。十一日，省警總公報，嚴禁官兵使氣報復，違者軍法嚴辦。蔣中正更在十三日急電陳儀：「請兄負責嚴禁軍政人員施行報復，否則以抗命論處」。十五日，陳儀發表告駐台官兵書，列舉七條幾全在申飭軍紀。戡亂自北而南迄東，在三月十七日獲得控制。其中以四三六團在埔里一帶，與老台共謝雪紅領導的暴徒戰鬥為激烈，謝事敗後潛逃大陸。

事變初定，國防部長白崇禧奉蔣中正命，於三月十七日來台，在台十七天走訪各地，敘明中央寬大處理原則，並嚴飭官兵遵守軍紀。綜觀整廿一師在台期間，官兵恪守軍紀，交易概以現金支付；搭乘交通工具，一律照章買票。為免採買糾紛，由當地農會或合作社代辦主副食，貨清付款。官兵經常參加地方活動，駐台數月期間，若干官兵且與台籍女子成婚。

筆者深感多年來，若干人士為達政治目的，不惜醜化扭曲歷史事實。惟斑斑史蹟歷歷可考，尤應為論者明辨慎思。