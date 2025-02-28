誰來找回真實228歷史

兩年前筆者撰文「二二八放假，大大失禮」，從國定假日的意義、人情制禮的歷史意涵，以及放假帶來歡樂，卻是基植於族群仇恨的矛盾與荒謬等等析論，提出二二八紀念而不應該放假的呼籲。

直到今天，「二二八」真相在綠營執政長期掩蓋甚至刻意壓制下，呈現的只是片面且偏差的；國人逐年服下綠色執政的藥單愈飲愈順口，殊不知服錯藥了。

我生長於中部小鎮，父母都在小鎮中學教書，住學校宿舍，左鄰張家、右舍趙家，都是爸媽的同事，孩子常在一起玩，只是趙家孩子比兩家孩子都大些。

趙伯伯文質彬彬、帥氣挺拔，趙媽媽不修邊幅，粗手粗腳還嗓門大，罵孩子聲各家聽得一清二楚。我對趙伯趙媽的組合很好奇，一日忍不住問爸爸，爸爸告訴我一個故事：在二二八時外省人被本省人追殺，趙伯伯是河北人、四處逃亡，後來被一家本省籍農夫收留，他感念農夫救命之恩，便娶他女兒為妻。這是我生平第一次聽到「二二八」三個字，僅十歲的我有一絲絲驚嚇，為什麼本省人要仇殺外省人？

這類事件亦不少，民進黨官方刻意忽略，最有名的不外是台灣經濟發展重要推手孫運璿。民國卅六年二月廿八日當天，若非雲林籍蔡瑞唐課長的保護，孫運璿不知命運如何。

孫當天日記寫道：「今日上午民眾數千人圍攻專賣局，分局內地職員多被毆傷，且有數人斃命，下午復包圍長官公署，與警察發生衝突復被擊斃數人，事態愈行擴大，演變成本省人排外風潮，遇見外省人即打…五時左右聞暴徒已至台北支店，乃急尋黃協理同至蔡課長家中躲避，及暴徒至公司後內地人皆已避去，故未肇事…此次不幸事件，頗為痛心，尤其是令日人看見我們自己火拚，更覺難堪。」

當年不少隻身在台工作的外省青年，被群眾圍毆擊斃，平白冤死，無親人相認、更無人申請賠償。近年有研究二二八者發現一奇特情況，當年聚眾暴動的台灣人中並沒有農民與工人，他們反而是暗中保護他人的善良人。

綠營指控的理由之一是「官逼民反」，卻無法解釋為何農民、工人沒有參與暴動；反觀，暴民攻擊的為什麼是官署及外省人，只為單純的排外？

據學人張若彤的分析，當時台灣滿目瘡痍、百廢待舉，來台主事者為重建各項事務，亟須人才與技術官僚；主事者想藉用當時部分留台的日本專業人員，但遭到台人激烈反對，畢竟台灣有一股強烈的反日情緒。而殖民時期的教育缺乏培養高階專業人才，因而高階管理階層多為外省人擔任，甚至身兼數職；因外省人力也不足，又引發台籍人士不滿。

此外，綠營指控「國民黨官員貪腐」，據查史料案件，貪汙腐化的竟有不少是台籍人士，凡此種種皆駁斥了綠營史觀。還有許多真相，有待客觀且不畏強權的學人們，群力找回真實的二二八歷史，還原一個公正完整的拼圖。

二二八是除國慶日外唯一政治性假日，放假是為歡慶或反省？卅年間三次歷史教科書改動，綠營的二二八史觀更加牢固。執政掌權者矇騙國家幼苗，徒滋長內部族群對立，何談化解族群矛盾與融合？