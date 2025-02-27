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烏克蘭淪為棄子 值得台灣借鏡

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

最近一期的英國「經濟學人」發表一篇文章，標題為「今日烏克蘭，明日台灣？」令人怵目驚心。俄烏戰爭爆發已屆三年，烏克蘭斷垣殘壁，破敗凋零。然而過去以來一直支持烏克蘭的美國，在更換領導人之後立場丕變，反向攜手俄羅斯來壓迫烏克蘭停火，甚至要索賠軍援費用以及獲取烏克蘭的稀有礦產。這場戰爭可能即將迎向結局，但原本相信美國的烏克蘭卻淪為棄子，失人、失土地、失資源，成為最大的輸家。台灣是否應該以此做為借鏡，值得大家注意。

七、八年前當工總提出「五缺」問題時，我即提出「五缺」固然重要，但最重要的卻是「第六缺」，也就是缺乏穩定和平的兩岸關係，但當時並未獲得很大的回響。隨著兩岸關係惡化，中國軍機擾台、船艦繞行已成常態。二○二一年《經濟學人》更以台海是全世界最危險的地區為封面，才有越來越多的人注意到「第六缺」。但很多人陷入迷思，認為當兩岸發生衝突，美國會出兵助台。事實上，不論美國出兵與否，一旦開戰，台灣勢必成為戰場，我們幾十年來建立的基業終將毀於一旦，今日烏克蘭斷垣殘壁就是最好的例子。

很多人認為可以仰賴美國來對抗中國，因此「備戰」成了兩岸問題的主旋律，我們每年花六千億台幣、約兩百億美元在軍購上，已占GDP百分之二點五左右，但美方還認為應該增加到百分之五、甚至百分之十，更提出台灣要全民皆兵，要有巷戰準備。但無論我們提高多少軍費，對比中國大陸每年投入的兩千三百億美元都是小巫見大巫，更遑論中國自製武器質量已有長足進步。

龐大的軍備支出吞食其他很多預算，對於補強五缺的一些建設或措施無法執行，近十年來除了半導體產業，台灣也沒有任何獨角獸公司出現。反觀中國大陸卻在鴨子划水、默默達成二○一五年訂下的「中國二○二五」裡九成以上的項目。台灣半導體產業在川普「美國製造」的大旗下，萬一高階晶片被強迫移至美國，或被美課以重稅，而中低階晶片又掌握在中國大陸手裡，台灣的優勢還剩下什麼？

未雨綢繆之計，台灣當增加自身競爭力，最重要的就是培養人才，尤其在高科技這一塊，讓台灣的產業除半導體之外，也有其他創新科技的發展，也就是除了「護國神山」，還要有「護國群山」。中國大陸在培育科技人才上投注相當大的心力，最近橫空出世的DeepSeek母公司「深度求索」以及研發機器人的「宇樹」，都是俗稱杭州六小龍，這些以浙江大學為中心的新興科技公司點燃了中國科技發展的信心，也將成為未來的明日之星。

我們沒有時間再原地空轉。美國不可信任，中國日益強大，我們一直以來「親美抗中」的政策是否應該要調整？對台灣而言，最重要的就是要營造一個穩定和平健康的環境，加強培育人才，在把握目前在全球供應鏈優勢的同時，加強提升產業的競爭力。建立務實的兩岸關係，再與全球其他國家深化合作，確保台灣在國際上的地位。這才是讓台灣永遠是個宜居樂業寶島的最好對策。

烏克蘭 美國

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