強權BBQ 烏克蘭，別為我哭泣

「阿根廷別為我哭泣」（Don't Cry For Me Argentina）在一九九六年由瑪丹娜唱紅，內容是講描述阿根廷前第一夫人伊娃裴隆Eva Peron（有譯為貝隆夫人），一生顛簸的故事，其實歌詞不用變動，只要把阿根廷改為烏克蘭，成為Don't Cry For Me Ukrainian，就適合澤倫斯基來唱。

澤倫斯基下台，烏克蘭被強權出賣，是指日可待的事，俄烏戰爭爆發三周年當天，聯合國大會通過烏克蘭提出的「譴責俄羅斯侵犯烏克蘭」議案，呼籲俄國立即撤軍並將侵占領土歸還。聯大有一九三個會員國，決議表決時獲得九十三票同意，十八票反對，包括中國在內共有六十五票棄權；但美國與俄羅斯站在一起，連同北韓、白俄羅斯及另外十四個跟俄國關係密切的國家投下反對票，背棄烏克蘭。

假設台灣仍是聯合國成員，賴清德總統會指示駐聯合國大使如何投？是絕不「疑美」，和美國緊緊靠在一起，投下反對譴責俄羅斯的票？還是秉持三年前初衷，「今日烏克蘭，明日台灣」，站在當年所謂「正義」的一方？

歐洲疆域劃分有其歷史紛擾，烏克蘭在九世紀時建立了第一個，叫「基輔羅斯」的東斯拉夫國家，十二世紀被蒙古人入侵，十四世紀被波蘭王國和立陶宛公國統治，十七世紀中期建立烏克蘭哥薩克酋長國後，和沙皇簽約，成為俄羅斯保護國，至十八世紀被俄羅斯帝國徹底吞併；十九世紀時，烏克蘭大部歸屬俄羅斯帝國，部分屬奧匈帝國和波蘭，二十世紀二○年代，烏克蘭成了蘇維埃聯邦的加盟國，二次大戰後成聯合國創始會員國，一九九一年烏克蘭宣布從蘇聯獨立。

請問如此複雜的歷史糾葛，誰能主張烏克蘭的「固有領土」是什麼？弱國的領土只是強國BBQ（barbecue）上的肉，誰強，誰就可以在餐桌上動刀動叉；雅爾達密約，美英放手讓蘇聯在戰後壯大，蘇聯壯大後，美英再以鐵幕視之，進行圍堵，世界紛擾至今，孰令致之；強權介入，見好就把持分食，見不好就放牛吃草，自生自滅，英國入侵印度，戰後留下克什米爾成了印巴衝突根源；中東何嘗不是，川普大帝居然要加薩走廊，空其地徙其民，留下的又是百年紛擾。

美國是白人國家，川普很多新政，細看都是白人至上，但川普大帝對待同屬白人的加拿大、格陵蘭、烏克蘭都不手軟，在大帝眼中筆尖大的台灣，除當戰爭的刺蝟島外，會有什麼護持價值？想想「今日烏克蘭，明日台灣」，令人不寒而慄。

強權的BBQ，烏克蘭不是第一個，當然也不會是最後一個，台灣，兩大之間難為小，當然要平衡靈活押注，獨沽一味，不准疑美，以後就會輪到我們唱Don't Cry For Me Taiwanese。