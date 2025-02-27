協尋高鐵延伸可行的報告？

去年年底高鐵延伸屏東路線有戲劇化改變，可惜接下來國內有遍地大罷免，國外有川普日日大驚奇，沒有人再關心高雄延伸線的後續。二月五日鐵道局網頁披露該案規畫過程，讓我們注意到當中的顢頇。

一般人注意到的是卓院長推翻蘇院長，五年重新規畫，路線增長五十％，經費加多三百％。

讓人擔心的是，巨大改變背後：規畫有沒有專業？審議有沒有盡責？

依照鐵道局的記載，蘇院長一○八年九月記者會後，一○九年十二月行政院才依裁示完成可行性審議，隨即辦理綜合規畫和環評。一一一年三月環評入二階，七月十六日與十七日在鳥松地區辦民眾說明會。都還是以「左營」舊案辦理這些法定程序。

一年半後，突然又在高雄市區辦地方說明會，卻並非是配合環評，因為「說明的路線不是環評程序中的方案！」向民眾說明的，已經靜悄悄從可行性核定版「左營」案改為當時落選的「高雄」案。卻沒人說明其中的為難。

回顧這個過程，先是蘇院長核定時，可行性分析還不存在。繼而走入環評的方案已經出局，還舉辦民眾說明會；而尚未經過可行性的路線又向另一批民眾說明？最後，卓仿效蘇，也在可行性報告尚未審議完竣就拍板新路線。

可行性分析是審議的一環。在高雄延伸案中，起初被當作決策的靶紙，接下來，沒人再管它，環評、民意和新線記者會，都忘記核定版可行性的法制地位，完全自由發揮！

宜蘭高鐵延伸的決策也同樣混亂。

從民國九十二年起，政府幾次提報宜蘭案都是台鐵提速改善，甚至走完可行性，有兩度推進到環評。環評沒通過，留了一句替代方案，成了今天提議高鐵者的救生圈。在沒有可行性分析下，突然出現一○八年十一月高鐵延伸宜蘭計畫，而且直接進入綜規／環評。只因為林佳龍部長該年十月回應地方民代，說高鐵行經路線和台鐵直鐵相似，台鐵走過的程序高鐵案不必重複。

就因為林部長的法令解讀，宜蘭案沒有經過初期民眾參與，直到一一○年九月才為終點位置舉辦地方說明會。

從直鐵到高鐵經費是四百％成長，服務的車站數是三比一。差別像是買三輛國產車各家駛用，還是買豪華進口車給一戶專用。這麼明顯不同的服務，都不需要再思考？再經過可行性分析？一句話免做，卻連豪華車要停進誰家都不確定，就號稱定案。

不管是高雄還是宜蘭延伸，主事者都只是把高鐵當玩具安撫地方情緒。不思考愈是高昂的投資，愈要善用它的能量和商機，也就愈要細心規畫，用心審議。讓可行性分析反映出最多元的考慮，成為最適當的溝通階段。高鐵的營運效率又影響民生經濟，要延伸加站的可行性分析，應該最需要國人關切。不料，我們卻看到高鐵的延伸規畫最草率，主政部會對程序進退幾近兒戲，院長視可行性報告為自己決策背書而自得。這不只是高鐵建設個案的偏失，更是國家審議機制的敗壞，不可不察，不能不責！