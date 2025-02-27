銀行有詐團內應 民眾成冤大頭

桃園市副市長王明鉅親人王姓婦人，遭詐騙集團以「帳戶涉洗錢」為由騙走鉅款，檢警偵辦發現聯邦銀行健行分行的林姓行員，涉嫌協助詐團「快速通關」，讓王婦未抽號碼牌就領取七五○萬元，林姓行員被帶回調查後，依詐欺罪嫌檢方訊後以八萬元交保。銀行竟成為詐團內應，消費者權益在哪？檢方竟以八萬元將林姓行員交保，難怪台灣成為詐騙集團的天堂！

該案件可看出詐騙集團的手法層層設局，去年五月起王婦在詐團誘導下，將名下房產抵押貸款三千萬，但五天內竟有一五○○萬元落入詐騙集團口袋。檢方調查發現貸款款項才剛匯入帳戶，當天就在林姓行員協助下，迅速提領七五○萬元，領款過程中，林姓行員不僅未依照銀行內規對長者大額提款進行關懷詢問，且巨額現金已事先備妥，種種異常跡象令人懷疑。

很多友人告知去銀行領款才十萬元，行員即多方關懷詢問了解用途，如今領款七五○萬竟然不為消費者把關，反而涉嫌幫詐騙集團「快速通關」，顯示銀行的「內稽內控機制」徒具形式，消費者只能當冤大頭嗎？應可依消保法之規定，向林姓行員及聯邦銀行求償，以爭取自身權益。

金管會前天邀請各銀行開會，擬定「警示帳戶觀察指標與督促改善機制」，增兩大監控指標：

一、警示戶占比／存款帳戶占比，二、警示戶月新增率／警示戶外同業平均月增率；這兩大比率一旦同時超過一百％，就會被打入「黑名單」，金管會將「月月監控」。

其實消費者最重要的目標是「銀行發揮為消費者把關的責任與功能」，金管會應該加強監管查核各銀行的「內稽內控機制」，並加重內控把關不力，甚至成為「詐團內應」連坐責任。金管會及消保處應定期公布並獎勵金融機構因行員關懷詢問而為消費者把關，進而破獲詐騙集團的案件數，優質的金融機構值得讓更多消費者了解與支持。

期待立法院新會期將詐騙集團刑責加重，列為優先法案；也期盼司法機關了解民眾對詐騙集團之深惡痛絕，別再高擧輕放。