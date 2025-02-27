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綠想當高教界流氓？

聯合報／ 賴彥丞／研究生（台中市）

民進黨及其追隨者跟大學有仇嗎？不然為何這幾年，綠營側翼老愛「出征」學術機構？

清大校方如實說出沒有收到大罷免領銜人曹興誠的一千五百萬捐款時，綠營人士與網軍就用各種方式顛倒是非與攻擊清大；讓人想起三年前，台大校方宣告撤銷前新竹市長林智堅的碩士學位，民進黨依然堅稱林的論文為「原創」，並詆毀第一學府學倫會；甚至七年前綠營上下不滿台大校長遴選結果，羅織罪名「卡管」的劣跡。

社會對大學的尊重與信任遠遠勝過政黨，但這幾年執政黨種種對付學術機構、「極限施壓」高教界的荒唐行徑，一再考驗台灣人民的智商與忍耐度。說到底，大學校方從未主動挑釁民進黨，從來只有民進黨每遇不合己意時就攻訐之，背後凸顯全黨上下對大學自治、學術獨立的極不尊重，這也難怪，近期賴政府把大學校長會議當成抗中訓話的政治課。民進黨屢屢把大學校院當成自家小弟使喚、叫罵，難不成真想當高教界的「流氓政黨」？

當年林智堅論文案中有句經典台詞：「你相信台大還是民進黨？」如今看到綠營再度「全黨挺一人」護航曹董，筆者還真想問全國人民：你相信清大還是民進黨？

台大 民進黨 清大

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