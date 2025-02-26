健保30 應回歸保險本質

全民健康保險邁入第三十年，各界發出的是檢討與憂慮聲浪，呈現的是醫護過勞出走，醫療資源不敷需求的現象。全民健保之所以走到步履蹣跚的這一步，早在開辦之初便已埋下病根，卅年之後遂為沉痾。

健保其名既為保險，其目的是避免國民因病而窮、因窮而無法就醫，所以理應保大病不保小病，畢竟民眾不可能因感冒拉稀而傾家蕩產。但自開辦起，它實質上已是一種社會福利。健保制度病無大小包山包海一律支付，且在開辦之初為博取支持度，政策明顯是鼓勵消費，也如願在「俗擱大碗」、甚至「澤及海外」的口碑下造就舉世難匹的滿意度。但風光的背後，民眾已產生過度依賴健保的現象。

台灣醫療遠非普及，實乃氾濫，民眾一年平均就醫十七點六次，但OECD國家一年才七次，顯然台灣民眾就醫次數偏高了非常多，「過度看診」、「醫療浪費」耗用資源不知凡幾！回歸保險本質，可將珍貴的醫療資源回防到重大疾病，否則擴充再多醫療資源、投入再多醫護人力、編列再多預算補貼都無法扭轉健保頹勢。

究竟我們需要的是雪中送炭、救急解困、可長可久的全民健康「保險」，或是一卡在手刷到飽的小確幸健保？健保資源有限人人皆知，應保障的是危困重症或小確幸，這是關乎還有沒有下個健保三十的關鍵問題。