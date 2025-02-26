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血汗護理 怎忍孩子蹈覆轍

聯合報／ 王瑞興／公退（南投市）

女兒就讀中學時，我建議她考慮護理工作，久任護理師的太太卻反對，理由是「血汗工作」。

女兒大學畢業後，缺乏專長，只能從事低薪服務業。幸虧Ｚ世代敢於闖蕩，去年赴日打工度假，能為職涯加分，但也充滿不確定。

其實，百工各業不乏更血汗的。即使筆者任公職，長期每天加班或帶公文回家，從無加班費。偶有重案，擋人財路，顧慮人身安全，還要加保意外險；面臨長官不法施壓，應對身心俱疲；如有檢調約談，司法的自由心證，讓人寢食難安，這比血汗工作更折磨。但與護理工作不同的是，公職所做的決定，成就感能彌補血汗付出。

護理血汗工作則不然，兩個原因：一是工作時時處在高壓狀態，待遇相對偏低；二為得不到尊重，被病人視為傭人。說穿了，如能降低護病比，待遇比照歐美先進國家，才能重燃護理熱忱。

太太是護理師，我從不擔心兒女健康。但兒女幼年時，太太任職台北市私立醫院ICU及普通病房照護，須輪大小夜班，也無固定假日，下班非常累，倒頭就睡。

兒女學前白天託保母照顧，我則是晚間及假日奶爸，這是甜蜜的負擔，但緊繃的奶爸生活，並放棄公職發展，心事誰人知！

加班費

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