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21世紀又見雅爾達

聯合報／ 張哲挺／聯合大學華語文學系助理教授（新北市）

一九四五年二月，美國總統羅斯福、蘇共總書記兼蘇聯主席史達林、與英國首相邱吉爾在沒有中華民國代表參加的情況下，於蘇聯克里米亞的雅爾達召開秘密會議，簽署舉世震驚的雅爾達密約。密約強迫中華民國割讓外蒙古，使其成為蘇俄的衛星國，此舉不僅嚴重損害了中國的主權和領土完整，更對二戰後的國際格局產生了深遠影響。

歷史總是驚人的相似。二○二五年，美國總統川普與俄國總統普亭在沒有烏克蘭代表參與的兩國秘密會議下，很可能已簽訂密約，強迫烏克蘭割讓克里米亞及烏東地區給俄國。令人不寒而慄的是，雅爾達會議的地點正是在克里米亞，現為俄國軍事占領下的烏克蘭領土，這與烏克蘭、俄國、美國都有著千絲萬縷的關係。

這兩起事件都體現了強權政治的本質，即強權國家為了一己私利，可以肆意踐踏弱小國家的主權和領土完整。雅爾達會議的殷鑑不遠，歷史的悲劇不應重演。我們必須警惕強權政治的幽靈，堅決捍衛國家主權和領土完整，共同維護國際和平與穩定。

克里米亞 烏克蘭 美國

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