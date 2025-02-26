烏遭川普背叛 台灣應警醒

烏克蘭是川普祭旗的第一個犧牲品，翻轉美國過去的政策，配合普亭需求準備結束俄烏戰局，赤裸裸羞辱澤倫斯基、欺負烏克蘭人民。

川普開口，三年來對烏克蘭的經援、軍援，灌水後總計五千億美元，需要補償，他逼迫烏國簽署礦產協議，未來五成收益歸於美國，失去的國土送給俄羅斯，未來幾十年的重建之路完全受制於人，美國還要分食重建大餅。針對美國要求高額補償及強取豪奪的礦產協議，澤倫斯基大聲說：不讓十代烏克蘭人埋單，又說願意下台換烏克蘭加入北約。大家拭目以待看結果吧。

澤倫斯基扮演悲情總統，一直活在自以為是的角色，很難清醒過來，但這不是歐美各國哄出來的嗎？不斷餵食民主價值、公平正義、國際規範、歐美力挺，經援、軍援不斷，結果現在是美國利益優先，川普說了才算數！

聯合國安理會通過美版決議案，並未針對俄烏戰爭譴責俄羅斯，美俄中罕見持同樣立場，至於法國、英國等美國歐洲盟友則選擇棄權。

在安理會之外，聯合國大會則通過烏克蘭提出的決議文，但大會通過的決議有用嗎？能管得住美俄嗎？烏克蘭代表提出包括俄羅斯撤軍、實踐全方位永久和平、俄國承擔戰爭罪責等訴求的決議文，大會以九十三票同意、十八票反對、六十五票棄權通過。反對者包括俄羅斯、美國、以色列與匈牙利等。

美國臨時代表席亞說得更直白，過去聯合國譴責俄羅斯與要求撤軍的決議，無法改變已造成數十萬人死亡的戰爭。決議無法止戰，戰爭拖太久太殘酷，烏俄人民付出高昂成本。美國意思是照川普現在的做法才能結束戰局。

這是美國外交政策驚人轉向，與侵略者攜手，反對烏克蘭與歐洲盟友支持的決議案，美國已與過去徹底分道揚鑣，聯合國上演的攤牌戲碼，形同與西方盟友公開決裂。

看看烏克蘭，台灣該警醒了！

路透日前報導，台灣將向美國採購大量武器，金額七十億美元起跳，可能超過百億。英國金融時報也報導，我方擬向華府提出高達一五○億美元的軍購。請問賴清德，對美國繳保護費，就可以確保國家安全嗎？要繳多少川普才會滿意？

一旦台海發生戰爭，國際上有誰會跳出來幫助我們？台灣不是聯合國會員國，連提案資格都沒有，邦交國只有十二個，就算邦交國願意幫忙提案，以中共的實力，美國的利益外交，我們能獲得多少支持？川普會為了台灣與中共撕破臉嗎？