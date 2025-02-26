我車禍送醫 等不到護理師

由於日前一場車禍，讓個人親身體驗基層醫療的困境，希望政府可以更認真面對問題，避免真的走向醫療系統的崩盤。

根據衛生福利部急診即時訊息，截至廿三日上午九時卅分，林口長庚醫院等待住院人數一百二十七人、台大醫院八十三人，高雄長庚醫院七十人、永康奇美醫院六十三人、中國附醫與成大醫院等待住院人數皆五十八人、土城醫院五十三人…。

個人覺得那只是浮上檯面的數據，而實際問題恐怕更可怕，因為第一線醫療的破口正從各個地方出現，如果再不思考補救，一旦真的崩解，就很難處理了。

談到急診護理師荒，我自己就碰到了。我和太太發生車禍，直接被送到醫學中心，但是整個檢查過程都是我陪著太太進出，是一直等到太太檢查完畢，我才到護理站包紮不斷出血的傷口，這中間我們除了被通知要做檢查外，並沒有任何護理師在旁協助。

更令人感到無法接受的是，由於太太的傷口過大，一直在滲血，原本都只是給我們棉花，是我要求之後才進行縫合，而手術是直接在急診室的走道邊進行，這樣難道沒有感染疑慮嗎？

等到準備要住院時，我們在留觀室待了近三天，太太身體出現狀況無法進入病房當然可以理解，但是整個環境可能讓病情無法獲得緩解，應該也是可以改進部分，尤其留觀室有人一等就是很多天，如果沒有病床就算了，若是因為缺乏護理師，問題難道不嚴重嗎？

護理師應該是醫院的重心，但是長期受到不被尊重的待遇，加上工作環境的不友善，導致離職率不斷攀升，這是國家資源的極大損失。花這麼多的資源培養護理師，最後留不住人，政府不該檢討嗎？

政府高層只知道要用金錢補貼護理師，希望藉此留住人，但如果只有這樣，勢必也留不住大多數有心要服務病患的護理師。政府高層在高談醫療改革的同時，請直接到第一線去感受真正的氛圍吧！