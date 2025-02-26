聽新聞
0:00 / 0:00

我車禍送醫 等不到護理師

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）

由於日前一場車禍，讓個人親身體驗基層醫療的困境，希望政府可以更認真面對問題，避免真的走向醫療系統的崩盤。

根據衛生福利部急診即時訊息，截至廿三日上午九時卅分，林口長庚醫院等待住院人數一百二十七人、台大醫院八十三人，高雄長庚醫院七十人、永康奇美醫院六十三人、中國附醫與成大醫院等待住院人數皆五十八人、土城醫院五十三人…。

個人覺得那只是浮上檯面的數據，而實際問題恐怕更可怕，因為第一線醫療的破口正從各個地方出現，如果再不思考補救，一旦真的崩解，就很難處理了。

談到急診護理師荒，我自己就碰到了。我和太太發生車禍，直接被送到醫學中心，但是整個檢查過程都是我陪著太太進出，是一直等到太太檢查完畢，我才到護理站包紮不斷出血的傷口，這中間我們除了被通知要做檢查外，並沒有任何護理師在旁協助。

更令人感到無法接受的是，由於太太的傷口過大，一直在滲血，原本都只是給我們棉花，是我要求之後才進行縫合，而手術是直接在急診室的走道邊進行，這樣難道沒有感染疑慮嗎？

等到準備要住院時，我們在留觀室待了近三天，太太身體出現狀況無法進入病房當然可以理解，但是整個環境可能讓病情無法獲得緩解，應該也是可以改進部分，尤其留觀室有人一等就是很多天，如果沒有病床就算了，若是因為缺乏護理師，問題難道不嚴重嗎？

護理師應該是醫院的重心，但是長期受到不被尊重的待遇，加上工作環境的不友善，導致離職率不斷攀升，這是國家資源的極大損失。花這麼多的資源培養護理師，最後留不住人，政府不該檢討嗎？

政府高層只知道要用金錢補貼護理師，希望藉此留住人，但如果只有這樣，勢必也留不住大多數有心要服務病患的護理師。政府高層在高談醫療改革的同時，請直接到第一線去感受真正的氛圍吧！

護理師 車禍 長庚

延伸閱讀

中華隊沙子宸抱病飆生涯最速球 醫學專家：非常厲害

擴大急診分流 高雄市衛生局祭出呼吸道腸胃專診補助2萬元

急診塞車嚴重 黃偉哲喊話：改善待遇讓4成護理師願回歸

振興醫院加護病房「神調度」 魏崢：給予病人升等感

相關新聞

檢傷分級難落實 加護病房沒床位 政府應扮演急診守門員

近日急診壅塞，加護病房一床難求戲碼再度上演，醫護界再度呼籲政府要拿出魄力解決問題，終止亂象，相關單位照例開會檢討，提出方...

健保30 應回歸保險本質

全民健康保險邁入第三十年，各界發出的是檢討與憂慮聲浪，呈現的是醫護過勞出走，醫療資源不敷需求的現象。全民健保之所以走到步...

血汗護理 怎忍孩子蹈覆轍

女兒就讀中學時，我建議她考慮護理工作，久任護理師的太太卻反對，理由是「血汗工作」。

我車禍送醫 等不到護理師

由於日前一場車禍，讓個人親身體驗基層醫療的困境，希望政府可以更認真面對問題，避免真的走向醫療系統的崩盤。

歐洲向右轉 顯現美價值輸出成功

德國大選結束，整體來說是朝右轉，不但保守派的基督教聯盟贏得將近卅％的選票，連極右翼政黨德國選擇黨（AfD）都囊括了廿％的...

21世紀又見雅爾達

一九四五年二月，美國總統羅斯福、蘇共總書記兼蘇聯主席史達林、與英國首相邱吉爾在沒有中華民國代表參加的情況下，於蘇聯克里米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。