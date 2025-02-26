檢傷分級難落實 加護病房沒床位 政府應扮演急診守門員

近日急診壅塞，加護病房一床難求戲碼再度上演，醫護界再度呼籲政府要拿出魄力解決問題，終止亂象，相關單位照例開會檢討，提出方針，但問題解決了嗎？提出的方針對症下藥了嗎？

急診壅塞，加護病房一床難求的現象由來已久，原因諸端，但其中有一個問題是大家多年來都不願直接面對的，那就是沒有人要做好「守門員」這個角色。

任何醫療行為都有所謂的適應症，同樣地，任何醫療資源都有就醫條件。急診室是要救助緊急醫療的單位，我們國家對於急診的就醫條件是有規定的，所謂的急診檢傷分類的第一、二級才真正符合急診就醫條件，第三級可考慮，第四、五級原則上是輕症，不需要看急診。

但根據一一一年衛福部全國資料，第一、二級檢傷只占百分之十二點六，而第四、五級輕症則占了百分之十八點一，第三級高達百分之六十九點三，其中不乏有灰色地帶。根據某醫學中心急診部主任所言，其實有高達四、五成的病人是不用看急診的。北市聯醫前總院長黃勝堅表示，若不能避免無效醫療入住加護病房，則再多的加護病房都不夠用。這種現象反映出來的深層意念就是大家不想當「守門員」，白話文叫做不想扮黑臉。有誰願意對不符急診就醫條件的民眾說不？又有誰有勇氣為加護病房的入住條件把關呢？在目前健保按件計酬的給付制度下，又有哪家醫療院所願意負起監督責任呢？

我認為，第一線的醫護同仁責無旁貸應負起把關責任，當好守門員的角色，為國家醫療資源合理運用確立一個典範。然而更重要的是政府的態度，政府應成為落實檢傷分類就醫條件的捍衛者，站在第一線醫護同仁背後，即使得罪一些不符就醫條件的民眾也在所不惜，而不是像現在在網站上宣導急診各級檢傷分類可以等待的時間，這是鄉愿的做法。政府應明確告訴國人：為確保醫療資源合理運用，避免排擠到真正有需求的病患，輕症病患一律不予接受急診掛號，若有爭議發生也必須站在專家之眼判定，而非一味討好民眾，不敢面對不合理的要求。政府應扮演更高層次的「守門員」，如此才不致落入把第一線醫護人員推上前線的批評。

當然，也許現在正是時候討論國人的就醫權利到底要自由到什麼程度了！這個問題若不定義清楚，則醫療亂象終無解決之日，分級醫療理想的落實更是遠在天邊。