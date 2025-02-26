學測放榜 別讓準大學生陷放空期

學測昨日放榜，許多高三生將透過繁星推薦、申請入學等多元管道提前獲得大學錄取資格。部分學生在確定錄取後，學習動力驟降，甚至影響仍在準備分科測驗的同學，讓教師與學校面臨極大困擾。如何在學校資源與人力有限的情況下，讓「準大學生」不迷失方向，並善用時間持續成長，成為教育現場應超前部署、急需克服的問題。

提早錄取的學生因頓時失去升學目標，容易陷入「耍廢」狀態，甚至影響班級秩序。部分學生認為「已經考上大學，學校課程無意義」，導致課堂參與度低，甚至翹課、沉迷手機。教師需同時照顧分科測驗生與已錄取生，導致負擔加重。若專注於分科測驗生，錄取生可能無所事事；若為錄取生設計其他課業，又可能影響分科測驗生學習進度。多數學校缺乏額外人力與資源，無法為錄取生提供專屬課程或活動，導致這些學生「無事可做」，浪費寶貴時間。

為克服這些挑戰，學校可善用外部資源與合作，例如引入外部專家與線上課程，與大學、企業或線上學習平台合作，邀請專家進行講座或工作坊，或導入線上課程，讓學生自主學習。學校也可建立學習社群，鼓勵學生組成學習小組，利用線上資源進行專題研究與討論，並提供場地與基本設備支援。此外，學校可以申請政府或企業補助計畫，引進教學資源與設備，提升學校的教學能力。

教師也可設計教學內容與學習任務，讓錄取生進行自主學習與專題研究。協同教學與跨校合作也是個可行方式，與其他學校或大學合作，進行相關課程的協同教學，分享資源與經驗。

家長則可引導孩子使用線上學習資源平台，學習基礎知識與應用。也可鼓勵孩子報名參加競賽，或參與相關線上社群與討論。此外，提供學習設備與環境也是重要的，為孩子準備必要的學習設備，並營造安靜的學習空間。

學生可透過自主學習與實作，學習相關技能，例如程式設計、ＡＩ應用、外語增能等，為大學學習與職涯發展做準備。學生也可自主開發小型專題，並將成果整理成作品集，作為未來升學或求職的加分項。建立學習計畫也是關鍵，設定每日或每周的學習目標，例如完成一個線上課程、開發一個專案，並定期檢視進度。

在具體案例方面，錄取生可選擇一個相關主題，利用線上資源進行資料蒐集、分析與報告撰寫，並分享成果。例如，使用線上工具生成研究大綱，並透過程式設計進行數據分析，最後以簡報形式呈現。學校可建立線上學習社群，讓錄取生在平台上進行討論、分享學習資源，並透過推薦相關學習內容。

儘管學校在資源與專業上不足，但透過善用外部資源、提升教師基礎知能、引導學生自主學習，仍能為提早錄取生創造學習機會。家長與學生也應積極學習，探索未來職涯方向，並累積經驗。讓這段時間成為進入大學前的探索期，而非放空期。唯有讓學生在自發、互動、共好中持續成長，多元升學才能真正發揮價值，培養出具備創新思維與未來競爭力的優秀人才。