科技、人文聯合講座／景觀權是公共財也是人民權利

經常被挑戰：「景觀值錢嗎？可以量化嗎？和我們的生活有關嗎？它就是環境綠美化吧？」誠摯地說，的確很難用中文簡潔明瞭地詮釋之。因為「景觀學」係一百三十二年前才正式在哈佛大學開設的專業項目，且原文「Landscape」也常被簡化為只是「地景」。追溯人類與「景觀」之淵源，其實就是人與環境間之關係，它自有農耕以來，人類在生活安定後，於耕地周邊隙地開始種花蒔草，營造非「生產性價值」之空間氛圍，此庶民與環境景觀之關係也逐漸紮根了。

在大都會中諸多歷史古蹟名園重要歷史建築其周邊未有景觀風貌之控制法令，亦導致其總體環境美質及天際線之破壞。郭瓊瑩／攝

各國君主時代，尤以「造園」「造景」作為其權勢地位之另一象徵。流傳為世界七大奇蹟之一公元前六百年的巴比倫空中花園（後經考證應為亞述空中花園）亦結合了水利、建築及園藝造景等技術與美學。即便是今日之歐洲、中國與日本名園，亦非只用「園」、「景」、「苑」可單一詮釋之。

在歐洲、中國與日本諸多皇家與民間名園經過時光變遷亦詮釋了自然與人文「景觀」對地域文化歷史之重要性。郭瓊瑩／攝

在大陸稱「景觀」為「風景園林」，若詳細探究具深刻意涵，「風」是無形的，其與地理地形微氣候相關，它可以是風水，涵括了今日環境生態之框架。而「景」是視線所及自然與人為元素之「綜體映象」。「園」可詮釋為空間範圍內之人為景緻。「林」除了是樹林森林外，更涵蓋了今日景觀生態學所定義之大尺度「生物棲地」。綜上論述，人類之生產、生活與所棲息之生態環境，幾乎與之息息相關，難以切割。

在世界遺產項目中，許多西方的「聖山」多與宗教相關，而日本的富士山則純為自然景觀，正如台灣的聖稜線。而如大屯山、大武山天際線，桃園、大肚、八卦台地…它們亦是地域之重要環境地標，且與人民生活文化休戚與共。

大屯山天際線兼具地理地貌地形與人民歷代生活文化變遷之鄉土記憶與情感依附感，是珍貴的大台北都會區之景觀公共財。郭瓊瑩／攝

為了補全台灣海面氣象觀測死角，一九八七年行政院核定了氣象局於七星山頂氣象雷達站計畫，惟因其對大屯天際線景觀衝擊太大，而於隔年另覓他地終止該計畫。此事件證明「景觀權」是公共財，也是地域文化歷史要素。畢竟清代台北建城即以「七星山」為風水軸。同理相信日本人應絕不允許在富士山頂建雷達站。

是以維護各地之天際線與重要景觀風貌，亦應拓展為國土計畫及人民生活空間涵構之重要元素暨精神信仰。

新台幣五百元鈔有大霸尖山，千元鈔有玉山，兩千元鈔有南湖大山。而當這些國土重要地標成為國人日常時，除了上述山脈外，淡水河、濁水溪、大甲溪谷…還有各地包括離島之古蹟、聚落、田園埤圳水網，在生活的周遭睜眼即可視及，這些景觀資源涵構出今日台灣的生活地景，更是旅遊經濟之重要資產與地方自然人文記憶之名片。也因此，面對國土空間之快速發展變遷，落實「景觀權」公共財之保障，「環境景觀」之立法配套實刻不容緩！

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）