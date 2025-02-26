科技、人文聯合講座／景觀權是公共財也是人民權利
經常被挑戰：「景觀值錢嗎？可以量化嗎？和我們的生活有關嗎？它就是環境綠美化吧？」誠摯地說，的確很難用中文簡潔明瞭地詮釋之。因為「景觀學」係一百三十二年前才正式在哈佛大學開設的專業項目，且原文「Landscape」也常被簡化為只是「地景」。追溯人類與「景觀」之淵源，其實就是人與環境間之關係，它自有農耕以來，人類在生活安定後，於耕地周邊隙地開始種花蒔草，營造非「生產性價值」之空間氛圍，此庶民與環境景觀之關係也逐漸紮根了。
各國君主時代，尤以「造園」「造景」作為其權勢地位之另一象徵。流傳為世界七大奇蹟之一公元前六百年的巴比倫空中花園（後經考證應為亞述空中花園）亦結合了水利、建築及園藝造景等技術與美學。即便是今日之歐洲、中國與日本名園，亦非只用「園」、「景」、「苑」可單一詮釋之。
在大陸稱「景觀」為「風景園林」，若詳細探究具深刻意涵，「風」是無形的，其與地理地形微氣候相關，它可以是風水，涵括了今日環境生態之框架。而「景」是視線所及自然與人為元素之「綜體映象」。「園」可詮釋為空間範圍內之人為景緻。「林」除了是樹林森林外，更涵蓋了今日景觀生態學所定義之大尺度「生物棲地」。綜上論述，人類之生產、生活與所棲息之生態環境，幾乎與之息息相關，難以切割。
在世界遺產項目中，許多西方的「聖山」多與宗教相關，而日本的富士山則純為自然景觀，正如台灣的聖稜線。而如大屯山、大武山天際線，桃園、大肚、八卦台地…它們亦是地域之重要環境地標，且與人民生活文化休戚與共。
為了補全台灣海面氣象觀測死角，一九八七年行政院核定了氣象局於七星山頂氣象雷達站計畫，惟因其對大屯天際線景觀衝擊太大，而於隔年另覓他地終止該計畫。此事件證明「景觀權」是公共財，也是地域文化歷史要素。畢竟清代台北建城即以「七星山」為風水軸。同理相信日本人應絕不允許在富士山頂建雷達站。
是以維護各地之天際線與重要景觀風貌，亦應拓展為國土計畫及人民生活空間涵構之重要元素暨精神信仰。
新台幣五百元鈔有大霸尖山，千元鈔有玉山，兩千元鈔有南湖大山。而當這些國土重要地標成為國人日常時，除了上述山脈外，淡水河、濁水溪、大甲溪谷…還有各地包括離島之古蹟、聚落、田園埤圳水網，在生活的周遭睜眼即可視及，這些景觀資源涵構出今日台灣的生活地景，更是旅遊經濟之重要資產與地方自然人文記憶之名片。也因此，面對國土空間之快速發展變遷，落實「景觀權」公共財之保障，「環境景觀」之立法配套實刻不容緩！
（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）
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