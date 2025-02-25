急診輪三班 我女兒練出倒頭就睡

醫院急診壅塞缺病床，這個問題攸關廣大民眾的健康安全，而且不是一朝一夕了，衛福部長加行政院長起碼換了五人，還是未改善，檢討會便當可能都吃膩了，除了口號口水，看不到有效策略實行。說不好聽，政府抓超速違規倒是不遺餘力，總統還有心情請立委烤肉，問題明擺著，官員千篇一律就是加強增強。

個人認為，要增加護理招生除了面對少子化，重點要讓學生看到有願景的職涯，學生才會圈選志願，進而補助學校設施及減輕學生學費負擔。

護理人員尤其是急診三班輪流，筆者的女兒說她練就碰床倒頭就睡功夫，才能長久待急診室，那就要補貼交通及食宿，減輕她們這部分負擔，增加休息時間及身體營養。

增加醫護比是緩不濟急，但可以適度增加急診自負額轉化為醫院願意增聘護佐人員，否則光要醫院掏錢，那不是練肖話嗎？

黃石公記曰：軍無財，士不來；軍無賞，士不往。知名餐飲業外場起薪都快四萬元，高中畢業沒經驗就可以，請問你拿什麼留住醫護人員？能否給與他們願意留在如菜市場的急診室的動力和意願？