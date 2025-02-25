德國能率歐洲抗川普？

德國廿三日舉辦大選，改選聯邦議院六百三十名議員，保守派在野黨領袖梅爾茨領導的基督教民主黨／基督教社會黨聯盟（ＣＤＵ／ＣＳＵ）以百分之廿八點六得票率贏得國會大選，現年六十九歲的梅爾茨發表勝利宣言，表示會盡快籌組聯合政府。極右德國另類選擇黨（ＡｆＤ）以百分之廿點八的得票率居次，比二○二一年大選增約兩倍。

這次德國另類選擇黨在美國川普的暗助與范斯在慕尼黑安全會議的發言明助，成了第二大黨，梅爾茨曾表示不會和ＡｆＤ合作，推測他極有可能和敗選的蕭茲所屬的社會民主黨（ＳＰＤ，得票率百分之十六點四）共組聯合內閣。

值得注意的是，得知德國大選結果，川普第一時間就ＰＯ文：「看起來德國保守黨贏得了這場備受期待的重大選舉。與美國非常相似，德國人民對多年來盛行的不合常理的議程感到厭倦，特別是在能源和移民問題上。這對德國和川普領導下的美國來說都是偉大的一天。恭喜大家—接下來還會有更多勝利！」范斯在慕尼黑安全會議對歐盟政要的「訓話」，還特別會見ＡｆＤ黨魁韋爾德，結為盟友。還有馬斯克曾表態支持ＡｆＤ，梅爾茨即形容這種行為「極端且可恥，類似過去聽到來自莫斯科的言論」。美國直接干預德國大選的作為，早就引起德國與歐盟的反感。

川普原本指望ＡｆＤ能在德國新內閣扮演要角，做為他在歐洲的強大側翼。沒想到剛勝選的梅爾茨，廿三日就批評川普：「我的絕對優先任務將是盡快強化歐洲，如此一來，我們才能一步步真正達到不依賴美國。」梅爾茨的表態並非無的放矢。關鍵就是川普急著和俄達成停戰協議的談判中，完全把烏克蘭與歐盟擱在一旁，不讓當事國家參與談判，早就讓烏克蘭與歐盟各國「極端不滿」與「極端不安」。

初步觀察，德國因經濟問題而被迫內閣改組，試問歐盟其他國家，是否也有同樣的困擾？川普為了拋棄烏克蘭燙手山芋而幾乎全盤接受普亭的停火和談條件。如此豬羊變色新局勢下，歐盟要如何自處？別忘了川普的關稅政策還在點名歐盟啊！

其次，德國大選中極右派竄起，意味「川普主義」已激勵歐盟各國極右派。一旦受川普主義的制約，就得隨他起舞，屆時很難發展出自家經濟利益，反而會成為中美貿易戰的棋子。梅爾茨已敏感到川普主義的威脅，但如何對抗？

再者，處理俄烏戰爭，川普無視歐盟的盟友關係，不讓烏克蘭與歐盟上談判桌，無法和俄羅斯對談，未來歐洲發展與安全無法操之在己。川普只關心「ＭＡＧＡ」（讓美國再次偉大），對國際合作全看利害關係而非道義互助，他逼澤倫斯基簽稀土等礦產協議，就是逼基輔簽下「賣身契」而非為了和平。梅爾茨已看出川普的盤算，直言「不會對美國抱持幻想」，上任後將盡快推動歐洲自主，問題是歐盟其他國家也看到這點嗎？

總之，德國的大選帶來了歐洲局勢的新契機，準總理梅爾茨是否能如他所言帶動「歐洲自主」，敢於和川普來對抗，仍待觀察。中國顯然早就對川普上台做了各種準備。反觀賴政府，不但毫無動靜，也毫無因應之策，沒有自主的國家思維，隨時可能成為川普的棄子！