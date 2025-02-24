林岱樺遭查 高雄綠選民心慌

民進黨高雄市長民調最高的林岱樺捲入政治獻金及助理費案，林岱樺高聲指控這是「莫須有」、「政治干預司法、司法干預初選」，並引用明代于謙〈石灰吟〉詩句，強調「粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間」，外界認為林岱樺性格剛烈，可能脫黨參選高雄市長。

二○二六年高雄市長選舉雖為時尚早，但因民進黨內競爭者眾，綠營黨內初選自去年就開打，各項民調都顯示，已有八屆立委資歷的林岱樺一枝獨秀，也唯有她具有領先國民黨柯志恩的實力，但綠營黨內競爭者似乎罔顧現實，一心想要拉下林岱樺。不過，無論是資歷或實力，其他參選人與林岱樺都有相當差距，即使外界認為總統賴清德屬意的總統府祕書長潘孟安，也難以與林岱樺匹敵，故而林岱樺遭查陰謀論四起，外界似乎普遍認同其中摻有政治因素。

其實，在民進黨內，林岱樺儘管被視為「孤鳥」，但她與基層民眾及社團互動良好，更深耕高雄佛教界，即使非其選區的寺廟，也都勤於走動，如果有事更是樂於跑腿服務，因而在鳳山或林園選區參選立委，都是高票當選，這亦是她得以在高雄市長民調領先的關鍵。

位於阿蓮區的光德寺，是全國首座設有光電板的寺廟，但當年寺方申請時，經濟部頗多刁難，住持淨心長老最後求助林岱樺，在她奔走協調下才順利獲准。那時中央是國民黨執政，光德寺不僅是南台灣的佛教重鎮，淨心長老在李登輝當政時還曾獲聘國策顧問，配合政府綠電政策申設光電板，竟然還得請託林岱樺出面才能解決，還真是諷刺。

阿蓮非林岱樺的選區，她能跨區服務，這也累積了參選高雄市長的能量。但如果林岱樺脫離民進黨違紀參選市長，下場可能與前高雄縣長楊秋興一樣。

楊秋興是五星級的民選縣長，施政普受肯定，一度是民進黨聲望甚高的政治明星，但二○一○年因為不滿民進黨高雄市長黨內初選不公憤而脫黨參選，卻因為被貼上「背骨」標籤，不但競選失利，往後更無法見容於民進黨及其支持者。有楊秋興的前車之鑑，林岱樺如果未獲民進黨提名而自行參選，當選的機率自然不高。然而，她的參選勢必瓜分不少綠營選票，民進黨無論是誰獲得提名，都很難勝出。

高雄市藍綠選票，大約是四比六，如果林岱樺自行參選，在三腳督的情況，以她應有的得票實力，綠營候選人如何當選？即使林岱樺懾於民進黨的「特殊文化」而「不敢」參選，但為她「被鬥倒」抱不平的選民，卻可能不投票或改投國民黨，民進黨候選人很可能重蹈二○一八年陰溝裡翻船的覆轍。近日「拉下林岱樺，保送柯志恩」的耳語，已開始在地方流傳，綠營支持者憂心忡忡。

這場「政治干預司法、司法干預初選」的戲碼，最終如何收場，不只高雄人，全國人民都拭目以待。