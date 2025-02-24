科技、人文聯合講座／一個罐頭品牌的聯想

日前在北美超市看到一個午餐肉罐頭品牌ＳＰＡＭ，頓時洄游歷史長河裡。

ＳＰＡＭ於美國經濟大蕭條年代後創立，至今已有八十八年歷史，總銷售量超過九十億罐。ＳＰＡＭ的成分包括豬肉、鹽、水、糖、馬鈴薯澱粉和亞硝酸鈉等，其名稱來自於spiced ham（添加香料的火腿）。

ＳＰＡＭ是同盟國在二次世界大戰的軍備食糧，從美國輸出超過一億磅。二戰及戰後英國實施配給時，ＳＰＡＭ和其他進口罐頭肉製品在英國隨處可見，讓許多民眾逐漸感到厭煩。

一九七○年首映的英國幽默短劇Ｓｐａｍ中，Monty Python劇團以ＳＰＡＭ為哏，諷刺ＳＰＡＭ午餐肉無所不在。在小餐館場景裡，顧客點餐時發現幾乎每道主食都有ＳＰＡＭ，想要閃躲都很難。短短三分半的演劇，ＳＰＡＭ一詞至少出現一百多次，主題曲全是ＳＰＡＭ，就連片尾工作人員名字也插入ＳＰＡＭ。

附帶一提，著名荷蘭工程師Guido van Rossum熱愛Monty Python劇團，故將當年所開發的程式語言命名為Python。如今，以Python開發的應用軟體圍繞在你我周遭，比ＳＰＡＭ更加風行。

另一方面，一九七一年時，Ray Tomlinson於網際網路之母ARPANET寄發第一封電子郵件，郵件位址就使用現今仍通行的小老鼠符號@。一九七八年，史上第一封垃圾電子郵件，為某業務員在ARPANET寄發的電腦型號廣告，引發多數用戶反感。一九九三年，有人在Usenet新聞群組網路無意間發布了兩百條訊息，處境相當尷尬。群組鄉民取笑之餘，一位鄉民將這些訊息稱為ｓｐａｍ，立刻引發共鳴，一炮而紅。

時至今日，垃圾郵件和訊息無所不在、難以避免且重複出現，其疲勞轟炸的景況，像不像當年幽默短劇Ｓｐａｍ所諷刺的呢？這也難怪ｓｐａｍ如今已成為垃圾郵訊的同義詞，可當名詞或動詞，甚至還衍生spamming（垃圾郵訊發送）、spammer（垃圾郵訊發送者）、spambot（垃圾郵訊機器人）等字詞。

其實罐頭食品可長期保存，且方便取用，在生活中有其存在優勢。當今網路多倍速時代，我們常常需要快速發文及回應，使得各式各樣的「罐頭模板」已成為數位日用品。儘管相當便捷，但它們往往缺乏個性和深度，某些情境甚至流於形式，故套用時仍得融入巧思才不至於適得其反。

「罐頭簡訊」是常備的簡短訊息，例如「祝您生日快樂，天天開心！」

「罐頭笑話」是看似「老掉牙」，卻仍能引起共鳴的網路笑話，例如「為什麼罐頭不喜歡派對？因為它總被晾在一旁。」

「罐頭表情包」乃反覆使用的表情圖案，例如社群網路上常用的貼圖。

「罐頭回應」往往指那些機械式、沒有太多創意或情感的回應，例如自動客服系統常見的無感制式回應「我們深感遺憾…」

「罐頭標題」是為了吸引讀者點擊而設計的標題，例如媒體窮追猛攻的主角終於「四字回應」了，大家好奇哪四字，點進去一看竟是「不予置評」。

罐頭模板何其多，常見的還有「罐頭評語」、「罐頭內容」、「罐頭文章」、「罐頭故事」、「罐頭音樂」、「罐頭橋段」…。祝福大家開罐暢快豐收！（作者為台灣大學資訊工程系教授）