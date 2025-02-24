台灣醫界也需急診了嗎？

近日很多媒體都大篇幅報導有關台灣醫療問題及急診亂象，就連急診醫學會也罕見發出求救聲明，可見問題嚴重性。難道台灣醫界也需急診了嗎？

醫院關床歸咎於「護理人員缺乏」，但護理人員等缺乏這問題已嚷嚷多時，相關單位也信誓旦旦要謀求解決，但似乎只聞樓梯響，問題越來越大洞。

公家醫院護理人員大都遇缺不補，以約聘僱或臨時人員來填補其工作。然非正職人員其工作量不比正職人員少，但同工不同酬。後疫情時代很多人都已漸忘且放鬆自我個人健康管理，國人平日就有小病至醫學中心就診習性，近期流感、諾羅病毒接踵而至，導致醫學中心本來因護理人員不足關床情況引爆出來。護理人員流失問題不解，台灣醫療風暴就不會有平息一天。

請政府提升攸關全國人民生命安全的醫療保健預算，讓護理人員都有一份可值得期待及受尊重的待遇與其工作相稱。也呼籲政府應積極及提高民眾至地方醫院看診意願，包括區域醫院醫療設備提升及醫療醫護人員培訓及交流，讓醫療資源更趨平衡而不要患不均，才能避免醫療資源濫用。

即使台灣醫護沒有像韓國般使出激烈行動抗議，但看得見的醫護檢等人員大量流失，也是另類的無聲抗議。

相信大多數人都希望台灣醫療環境能更好，健保制度能更加完善及持續。為官之人需具有真才實學，以及以國人利益為先且做不好不能戀棧的心態；也請身為領導人更應有福國利民及任人唯賢且以德為先的治國理念。