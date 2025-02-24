急診壅塞 反映醫療系統性危機

近期台灣醫療體系面臨前所未有的危機，不僅急診室人滿為患，各大醫院的病房也因護理人力嚴重不足而被迫關閉。這不僅僅是單一科別或單一醫院的問題，而是整個醫療體系正在經歷一場系統性危機。

近日台灣急診醫學會報告，目前急診壅塞情況已達歷史新高。然而，這個現象的背後，反映的是各階層更深層的醫療人力資源危機。當病房因護理人力不足而被迫關閉時，急診病人即使情況危急也無法順利住院，被迫滯留在急診室或是返家休養、等床位。這樣的惡性循環不僅加重了急診醫護人員的負擔，更直接威脅到病人的安全與照護品質。

以護理臨床現況而言，醫學中心的護病比已遠超負荷，一位護理人員往往需要同時照顧七至八名重症病患。每位病人都需要複雜的醫療處置，從給藥、注射、抽血到生命徵象監測，護理人員往往忙得連用餐時間都無法確保。更令人憂心的是，即使醫院祭出獎勵金、提高夜班薪資以及增加輔佐人力，仍無法有效留住人才，這凸顯問題的本質已超越單純的待遇考量。

政府過去的因應措施，如增設學士後護理系、擴大招生等「開源」政策，以及提供夜班補助等「節流」措施，都未能從根本解決問題。這些短視的政策不但可能影響護理教育品質，更忽視護理人員流失的根本原因。

要打破這個惡性循環，需要更全面的系統性改革。首先，正視護理人員的工作價值，調整給付制度使其確實反映工作內容的專業程度與付出，並且薪資提高應不限於夜班費的提升。其次，在人力不足時，醫院應果斷實施關床機制，而非勉強維持開床加重人員負擔。第三，建立更有效的醫療分級制度，避免醫學中心人滿為患。最後，停止粗糙的擴招政策，專注於如何留住現有人才。

當美容診所等相對輕鬆的工作環境能提供相近的薪資待遇時，臨床護理人才流失是必然結果。護理人員是維持醫療體系運作的關鍵，唯有真正重視並解決臨床面臨的困境，才能穩定醫療體系的運作。這不僅關係到醫護人員的職業尊嚴，更攸關全民的健康福祉。現在，正是政府必須系統性的思考，並採取果斷行動的時刻。