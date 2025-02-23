如果AI能取代糟糕的政客

最近一位政大哲學教授提到，班上有個陽明交大電機系學生跨校來修課，特別想學德國哲學家哈伯瑪斯的理論。緣由是去年諾貝爾獎得主哈薩比斯在谷歌主持DeepMind的哈伯瑪斯機器（簡稱ＨＭ）的ＡＩ工具，引發他興趣。

谷歌團隊邀請哈氏主持這計畫，因為人們有截然不同的意識形態、政治社會觀點，民主國家要達成共識太難了。這團隊用大型語言模型，把各種意見生成摘要，概述某群體在重要問題的一致意見，希望有助溝通和共識。

以哈伯瑪斯命名，這實驗不僅凸顯ＡＩ幫助人們在討論此類問題時找到共同點的潛力，更碰觸政治哲學和道德及文化衝突，必須回到人本解方。

近年臉書、X和TikTok等社群平台，變成同溫層大溫床，演算法讓同樣想法的人，選擇加入所屬群體，群體反過來影響成員，盲信「另類事實」。另外許多國家的政黨或知識菁英，在意識形態、基本立場與理念思維更趨極化，壓縮公共議題的理性討論與對話空間，他們不但不思考真正解方，反用權力煽動仇恨，激化對立。

這些貪婪好權的政客如果被ＡＩ取代，該有多好？西班牙一所大學四年前跨國民調就發現，許多跨國民眾支持讓ＡＩ進行民主治理：歐洲人希望至少看到部分政治人物被ＡＩ取代；中國受訪者對透過ＡＩ代理制定公共政策的態度樂觀，反而美國人較謹慎。

許多年輕人厭惡極端政治惡鬥，認為用聊天機器人取代政客更好。機器人不會受到金錢、權力誘惑，可以同時與所有人虛擬交流，提供遠勝政客的知識和分析能力。

谷歌DeepMind科學家特舍勒說：「大型語言模型經訓練，可識別並呈現小組成員之間觀點重疊部分。」「它接受訓練並非要具備說服力，而是為了當調解人。」這項研究最近發表在頂尖學術期刊《科學》。

哈伯瑪斯研究公共論域，強調政治公共論域對於民主實踐的重要性，公眾對於公共事務應該有自由討論和發表意見的空間和權利，因此公共空間能夠建立一個民主平等的自由討論的整合社會。

二○二二年ChatGPT出現前，多國已研究用聊天機器人取代政客。二○一七年普亭競選連任，俄羅斯有人推出叫Alisa的虛擬機器人挑戰，競選口號「用演算法的理性決策，帶給政治體系不同的未來」，在網站得到兩萬五千張票。

紐西蘭維多利亞大學曾推出全球第一個虛擬政治人物Ｓａｍ競選公職，Ｓａｍ說會比任何政治人物更了解選民，不會忘記承諾，不會撒謊。設計者說，如果ＡＩ能夠幫人們整合理性意見，更能代表選民發聲。丹麥和日本也嘗試聊天機器人主導的政治舉措。

社會科學從來不會排斥科技。能夠從社會科學的視角駕馭ＡＩ，提供正確方向，本就是人類之福。

Deepseek橫空出世，就有學生用它分析歷史奏摺、或古代戰爭的文件，不只在統計及數據上幫助歷史研究，更提供不同過往的歷史研究方法，諸如以新科技解讀過去無法處理的史料，大幅提高研究成果。

比利時根特大學教華語，也用ＡＩ以白話文轉譯佛經，大大提升學生學中文的興趣，也建構出空間和時間結合之佛學資料庫，並以視覺化呈現佛經內容。

史丹佛大學教授李飛飛曾說，母親不清楚她研究ＡＩ在做什麼，但問她ＡＩ能為人類做什麼？促使她創辦了人為中心的ＡＩ研究院。

諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯的《權力與進步》書中提出，ＡＩ的發展如運用不當，不僅會加速所得不均，也會強化獨裁者社會控制能力，因此總歸一句話：要能善用科技增強人類的工作能力，而非只想著用ＡＩ取代人類。（作者為政大傳播學院教授）