大屋頂下／好自為之 台灣拒絕澤倫斯基尹錫悅

面對危疑不定的台美中關係，賴清德應看看今天的澤倫斯基；面對杌隉不安的國內政局，賴清德該看看現在的尹錫悅。

台灣拒絕澤倫斯基。

川普月前告訴福斯新聞：澤倫斯基與一個比自己大得多、強得多的實體作戰，他不應該這麼做……他現在應當與普亭達成避免戰爭的協議……我（川普）本可輕鬆完成這筆交易，但澤倫斯基卻決定「我想戰鬥」……他不應該反抗這些。

把川普的話攤開來說，就是：澤倫斯基自不量力地觸動了戰爭，又自不量力地拒絕停止戰爭，其實是咎由自取。甚至居然抗拒我川普為他主持停戰交易，更是不知好歹。

川普如此冷血。如此輕蔑澤倫斯基，如此汙辱烏克蘭。

一九九一年蘇聯解體，烏克蘭獨立後，內部政治立即出現「親歐友俄」與「仇俄入歐」兩條路線的鬥爭。

季辛吉曾總結情勢說：烏克蘭不應在西方（歐洲）及東方（俄羅斯）之間抉擇，不應成為一方反對另一方的「前哨」，而應成為連結兩方的「橋樑」，不應加入北約。

然而，烏克蘭的政治自始即陷入「前哨vs. 橋梁」的衝突，且是愈演愈烈，政權亦在社會的慘痛撕裂中幾度更迭。在民粹氛圍中，「親歐友俄」路線日漸消弭，「仇俄入歐」路線迅猛發展。激進仇俄的「班德拉路線」及亞述營（就是烏克蘭的黑熊青鳥）雖居少數，但引領了風向；政府當局則一方面被激進勢力挾持，另一方面又有心利用激進勢力，遂出現封禁異議電視台、壓制俄羅斯語、推倒銅像等納粹化「轉型正義」的政治操作。至政局急遽惡化到克里米亞脫烏及烏東兩州割據，烏克蘭內部政治的流血與撕裂已不可收拾。

二○二二年的澤倫斯基，領導著被稱為歐洲最腐敗與國民所得墊底的國家，且將面對二○二四年春天的總統選舉，因而升高「仇俄入歐」的炒作，藉為玩弄國內政治的槓桿，詎料竟觸動了俄烏戰爭。

總而言之，俄烏戰爭其實是烏克蘭民主內戰的溢出。其間，自二○一四年至二○二二年的烏東八年內戰就死了一萬四千多人。烏克蘭的「青鳥民主」，對內玩火，對外自焚，由「浴血的民主」走向了「浴血的國家」。

澤倫斯基走到今日國破家亡的下場，當然是掉進了美國及北約主導的對俄政策之陷阱所致。但美俄在利雅德首度會談後，川普卻厲斥澤倫斯基「根本不該開啟這場戰爭」，甚至辱罵澤倫斯基「極度無能」，是「未經選舉的獨裁者」，因此主張烏克蘭應舉行總統選舉。

至此，澤倫斯基慘遭川普「人身攻擊／人格毀滅」，已從美國的棋子淪為棄子。

川普是在如今事後才嗆烏克蘭「何必當初／不應挑起戰爭」。其實，他卻早已暗示台灣：小筆尖不應該與一個比你大得多、強得多的書桌作戰。這卻已是「有言在先」。

此情此景，賴清德應該看看今天的澤倫斯基，再看看川普眼中的筆尖台灣。

台灣也要拒絕尹錫悅。

尹錫悅宣布戒嚴，猶如袁世凱復辟。他的道德主張是為了抵禦朝鮮威脅。他指控「巨大在野」的國會是「不擇手段親朝鮮的反國家勢力」，因此必須用戒嚴來終止國會運作。

尹錫悅明知戒嚴令須經國會同意，竟動手欲驅逐並拘捕國會領袖及議員，使國會開不成會。他要衝進國會的軍隊，帶槍帶斧頭，帶手銬帶繩子，每四個軍人把一個議員拉出去、揹出來，一網打盡……。

這就是尹錫悅的「更大的民主」。

觀察尹錫悅的操作過程，他在體制內的主要支持者僅國防部長金龍顯及總統警衛處長金成勳等人。他居然想用如此單薄的力量，來撬動並顛覆如此巨大神聖的民主憲政體制。這種「東廠政治」，可恥固然，尤其可笑。

賴清德有幾分像尹錫悅，更有幾分像澤倫斯基。

先說像尹錫悅，例如：尹錫悅團隊將政治異議者一律稱為「朝鮮同行者」，賴清德團隊則將政治異議者指為「中共同路人／在地協力者」。尹錫悅想用戒嚴一舉顛覆憲法、解構國會，賴清德則雖尚無這樣誇張的動作（但民進黨黨部小編聲援尹錫悅），唯僅僅看他將大法官會議變成了「東廠大法官」，他的「東廠政治」就已經足夠玩得游刃有餘了。這豈不也就是變相的戒嚴統治？又何必戒嚴？

今天的賴清德，只要用了「金成勳們」做大法官，只要用了「金龍顯們」做ＮＣＣ的委員，他就能操弄他的「黨國體制／東廠政治」。這形同將「班德拉／亞述營」植入了國家憲政體制，這就是他口中的「更大的民主」，這個手法當然比尹錫悅細緻得多了。

柯建銘不啻就是賴清德的金成勳，他將立法院的民主制衡指為「受到習近平指揮」，揚言發動對「親中賣台」四十一席藍委滿門抄斬的大罷免。鍾佳濱則是賴清德的金龍顯，剪開欄柵要放群眾衝進立法院。他們不也就是想將立法委員一個一個「拉出去／背出來」嗎？

賴清德應當尊重憲政體制的正規運作。其實，近期在立法院發生的國會改革法及其他法案或總預算的爭議，沒有一項（注意，沒有一項）不是民進黨自己在野時曾持的改革主張，其中更有多項賴清德自己過去問政所堅持的倡議，爾今他竟然欲藉「東廠政治／青鳥民主」將其推翻。如此這般，賴清德與尹錫悅相互輝映，二人正在競賽「更大的民主」。

再說像澤倫斯基，例如：澤倫斯基豢養了亞述營，賴清德則是黑熊青鳥的政治飼主。澤倫斯基的納粹化操作，使得烏克蘭最後只能走向「反俄仇俄入歐」，而完全斷送了「親歐友俄」的可能。賴清德的「台灣扈從美國化／台灣烏克蘭化」，也使台灣只能走向「備戰引戰」，而葬送了兩岸「避戰止戰／和平競合」的契機。

猶如烏克蘭，台灣一直也存在「Ａ親美仇中備戰」及「Ｂ親美和中不引戰」的兩條路線鬥爭。二者平分秋色，甚至「親美和中不引戰」的民意尚高出一籌。賴清德應當使二者在「真正民主」中公平發展，而不應全力策動Ａ黑熊青鳥，而扼殺Ｂ。這種一面倒的傾斜的兩岸政策，猶如澤倫斯基，根本是納粹化操作的偽民主及反民主所造成。

如季辛吉說，台灣也可以做東西的橋梁，而不必作任何一方的前哨。只要民進黨維持一個「真正民主／非納粹化」的台灣，台灣就絕不會有澤倫斯基，台灣人民也絕不會作出烏克蘭的選擇。

台灣拒絕澤倫斯基的「青鳥民主」與尹錫悅的「東廠政治」。賴清德，好自為之。