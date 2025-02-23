醫護不是政府的提款機

全民健保制度邁入第三十年，《聯合報》二十二日也刊出關於健保三十年相關報導。然而卅年來，台灣分級醫療卻始終停滯不前。

健保署最近宣布，醫學中心門診營收占比不得超過百分之五十五，否則將處罰。以台大醫院為例，每日門診人次高達九千至一萬，在「不得拒絕病人」與「門診不得超標」兩項限制下，醫院與醫護人員無不憂心，深怕努力付出卻淪為代罪羔羊。

這項政策看似為推動分級醫療，實則治標不治本，只是將問題推給醫院與第一線醫護。台灣病患享有掛號自由，不論輕重病都習慣直奔醫學中心。因為基層醫療資源不足，病人擔心診所設備不齊，或誤診延誤治療，選擇大醫院也就無可厚非。初期感冒症狀，有可能是肺炎、心臟衰竭或其他重症，即便醫師都需仔細判斷，一般民眾更難分辨。這才是真正導致醫學中心門診量過大的原因。

然而，健保署不願觸碰病患掛號自由，也不願提升基層醫療品質，只會用懲罰醫院的方式硬推分級醫療。壓縮門診後，病人看診更困難，候診時間拉長；不少人為求安心，轉向急診，進一步擠壓急重症救治空間；慢性病患者若無法定期追蹤，病情惡化後住院，醫療成本反而上升。

更嚴重的是，門診收入是醫院維持營運與更新設備的重要基礎。若營收受限，醫院財務惡化，不僅無法提升醫療品質，甚至連急重症體系也可能被迫縮減。此外，醫護人員長期超時工作已經疲於奔命，門診限縮後，患者湧入有限的診次，醫師診療壓力更大，恐加速人才流失。

真正的解方，是建立有效的轉診制度，提高基層醫療診療費用，改善診所設備，讓民眾信任基層醫療；同時，可考慮進一步調整醫學中心部分負擔，引導病人分流。而不是用懲罰醫院、壓榨醫護人員的方式，掩蓋分級醫療失敗的現實。

醫院不是罪人，醫護也不是提款機。當政府只顧省錢，卻不解決根本問題，最終受害的，仍是所有病人。