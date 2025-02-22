川普關稅相逼 賴政府不可退讓

狂不可測的川普，日前表態要對台灣半導體課百分之百關稅；而且再次強調，台灣搶走原屬於美國的晶片市場，不拿回來，他會很不高興！其實，課稅並不是川普真正目的，強逼台積電在美生產，才是他心中所想。川普已兵臨城下，不知賴總統是否已做好防禦準備？

眼前台灣最重要的，是產官學面對川普2.0要有共識！我對賴政府有七點建議：

一，成立川普2.0應變小組。建議政府邀集台積電、電子五哥等產業界代表、學者和談判人才組成，小組提出的決策、談判的過程和結果，要對人民公開，對歷史負責。

二，明確回應川普，台灣不是晶片小偷，也沒有搶走美國晶片生意，但台灣會力所能及配合。川普對台灣的誣蔑蠻橫粗暴，台灣的沉默，會讓世人誤以為真，建議由行政院長扮黑臉舉行國際記者會，重點包含：美國並沒有二或三奈米先進晶片製程可讓台灣來偷，台灣所有先進製程都是自己研發；是客戶自己來下訂單，爭搶台積電的先進製程產能。並且，財不露白，澄清川普所說「台灣很有錢」是高估了台灣，台灣曾經濟失落了三十年，眼前雖靠晶片產業逐漸恢復，但去年台灣人均ＧＤＰ還不到美國一半！

三，賴總統應派出特使正面回應川普。至於人選，我認為有兩人適合，一是張忠謀，一是宋楚瑜，兩人都曾代表台灣出席ＡＰＥＣ，格局、高度與代表性都夠，最重要的是，兩人都能與川普做直接和坦率的溝通。

四，政府應堅持底限：晶片先進製程可以同步在美生產；台積電絕不能變成美積電；台灣沒有義務拯救Intel。即便川普對台灣晶片課百分之百重稅，美國也會面對通膨，會重創美國經濟，台美合則兩利，否則同傷。

五，政府應盡速建立戰略物資管制機制，必要時立法；管制晶片科技外流，停止晶片外交。

六，台積電是台灣人的驕傲，不可任意改名美積電或日積電。

七，長遠看，台積電中華民國籍董事須過半，以安台灣民心。台籍董事不過半，台積電變成美積電會有潛在危機，萬一川普施壓，英美籍董事不敢不從。政府何苦引狼入室？

台積電國人持股約占百分之二十八，政府開發基金是台資最大股東，其它股權分散在約一千家國際法人。雖然外資持股居多，但投資人主要是追求利潤，即便是華爾街大鱷，也不樂見美國製造的高成本腐蝕其投資利益，且台積電獲利良好，政府要掌控台積電過半董事絕無問題，賴清德應指派專人負責，並以施振榮等德高望重者擔任，絕不允許政治酬庸。

如果一定要增加持股才能保住台積電，政府的超額稅收可以投入，台灣人民砸鍋賣鐵也義無反顧，川普不要低估台灣捍衛台積電的決心！