台積電不可缺席對美談判

「台積電」是台灣的護國神山，但她會成為賴政府對美談判中的孤女嗎？大家一定說不能。關鍵在於是賴清德總統敢不敢據理力爭，從中博奕。

看到烏克蘭總統澤倫斯基夾在美俄博奕中的悲憐了嗎？台灣過去不缺同樣的「桌上菜、刀上肉」的命運，有空去淡水紅毛城走走就會心知肚明。過去被美國政府缺席交易的事例就一再發生，賴總統不能認為「疑美論」是空穴來風。

美國政府狂搖「國家安全」大旗，困住大陸中芯國際的晶片發展。華爾街金融圈盛傳川普總統將迫使台積電加速設廠美國、技術輸出英特爾的條件已「寫在牆上」。台積電跟中芯的不同在於擁有五奈米以上的核心技術，製程也獨步全球。然而，賴政府若一路倚美，台積電談判的牌會失去政府這座靠山。

護國神山失去政府靠山，結果？《孤女的願望》相信四年級以上的台灣人都會唱上幾句，她的願望和台積電「立足台灣、馳騁全球」的企圖豈不一樣！台積電創辦人張忠謀感嘆全球化已死，賴總統認為「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」會在川普心中發揮作用？恐怕不能如此幻想。

台灣資通圈近日盛傳，台積電早就知悉川普有關英特爾的動作，只是沒想到美國如此貪婪。好，弱國無外交，但在巨大讓步之下，台灣可以爭取到什麼？起碼得在談判桌上折衝，不能跟烏克蘭一樣，被賣了還幫人數鈔票。這是賴政府必須給台積電的靠山，也是執政者必須肩負的責任。

賴政府和台積電有上對美談判桌的機會嗎？當然有，只是必須先牢牢把握住美台各自的關鍵需求是什麼？並且掌握彼此核心資源及其競合優勢的有無、強弱；特別是要精準洞察川普面對明年期中選舉前的心理盤算。他想在未來十八個月內繳出壓抑通膨、維持股市繁榮和降低政府財政赤字的亮麗成績單，戰爭絕不是選項，近來他打出的俄烏終戰牌可為端倪。

美國政府從小布希以來最擔心的就是「台灣投共」，川普政府應該放心賴政府的兩岸關係，但不能因此讓他們誤以為可以毫無顧慮的搶劫台積電。賴政府必須警惕，如果這次無法在台積電談判上公平對等，未來就會被美國政府拋棄。賴政府絕對不能躲在「舒適圈」裡作決策。

找不到答案是沒有找到問題；找對問題就會找對答案。川普2.0雖然講究單邊利益和保護主義，台灣夾在中美強權的對峙中，不能誤以為民主價值是對方要的牌；何況，國家的談判總是以利益為中心。

孤女，在過去極可能變成養女，台灣被殖民的養女歲月，也有悲歌《望春風》。我們的悲苦難道還不夠嗎？