長照保險勿蹈健保覆轍

台灣今年進入超高齡社會，六十五歲以上的長輩將占全台總人口的廿％，長輩的長照、醫療及社福需求大增。立法院預計在這個會期推行「長照保險法」，筆者樂觀其成，若能以保險制度配合預算制，在長照領域上挹注更多的資源，有助於長照實務工作者提供更多更優質的長照服務。

不過推行長照保險制需要注意到少子化跟高齡化的影響，保險制是以隨收隨付的精神來進行給付，在人口老化的趨勢影響下，可見的未來也會跟全民健保一樣入不敷出。

筆者建議，在保費的分擔上應更著重在「個人責任」與「政府責任」，保費分擔比例應以政府四成，個人負擔四成，雇主分擔兩成，強調個人應負起自己未來的長照責任，雇主輔助為原則。

不管是醫療資源或長照資源都是有限的，為了永續發展及第一線工作者的服務品質，以保險制搭配稅收制，建議健康良好的制度循環，避免重蹈健保制度的覆轍。